Record d'affluence pour la Fête des bœufs gras de Bazas

La Fête des bœufs gras de Bazas a attiré un nombre record de visiteurs ce jeudi 16 février, sous un ciel ensoleillé et pendant les vacances scolaires. Tradition millénaire et spectacle unique, l'événement a conquis le public avec ses bœufs gras majestueux, son ambiance festive et ses saveurs locales.

En plein cœur des vacances scolaires et sous un ciel d'exception, la Fête des bœufs gras de Bazas a attiré plusieurs milliers de personnes le jeudi 16 février 2023, célébrant une tradition gasconne millénaire. Un sentiment d'euphorie semblait régner parmi les participants, nombreux à affirmer que cette édition atteignait un record d'affluence . La jauge fixée par la mairie organisatrice, à 5 000 personnes, a probablement été dépassée.

Le spectacle de la foule immense qui s'ouvre en deux pour laisser passer le cortège de bœufs gras est saisissant. Des animaux d'une tonne, ornés de fleurs sur les cornes et d'un ruban tricolore à la queue, traversent la ville tandis que les bouchers distribuent généreusement leurs délicieuses spécialités. « Cette année, on est en plein cœur des vacances scolaires et on a du beau temps. Cela attire un maximum de monde et c'est génial », confie l'abbé Jérôme, curé de Bazas, quelques minutes avant de bénir les treize bœufs gras sur la place de la cathédrale. Il officie désormais depuis six ans. « C'est grandiose, exceptionnel, même pour un curé », ajoute-t-il avec enthousiasme.La Fête des bœufs gras de Bazas, grande fête populaire du Sud-Gironde, a ses racines dans une histoire lointaine remontant à 1283, à l'époque du roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, Édouard Ier. C'est alors que les bouchers ont commencé à défiler en ville avec un taureau pour payer l'impôt. Aujourd'hui, cette tradition se perpétue avec un cortège fascinant ouvert par le groupe folklorique Lous dé Bazats, avec ses échassiers et ses danseuses en tenues traditionnelles. Dans la foule compacte, on croise Thierry, venu en famille avec ses petits-enfants Siméon et Lucien. Cet habitant de Marseille installé à Bordeaux n'a pas perdu son accent et est impressionné par l'ambiance joyeuse et les bœufs majestueux qui passent sous ses yeux. « Tè, c'est autre chose que les sardines du port de Marseille ! » s'exclame-t-il amusé. Les bœufs déambulent dans les rues, tout près du public qui s'ouvre en deux sur leur passage. Les restaurants sont bondés, tant en intérieur qu'en terrasse, et les barnums sont également complets. Le jeune boucher Élian Carraz a servi 540 couverts et plus de 500 burgers à emporter. Une journée exceptionnelle pour une première participation à la Fête des bœufs gras. « C'est le seul moment de l'année où on a des bêtes de cette qualité, du moins aussi grasses et aussi goûtues », souligne Valentin Pupkiewicz, de la boucherie Val & Maé. « Mais c'est très bien comme ça. Ça incite les gens à venir, à découvrir la ville de Bazas. On ferait du bœuf gras toute l'année, les gens ne viendraient pas forcément aujourd'hui pour faire la fête », ajoute-t-il. Le public déambule librement dans la ville, aucune barrière ne vient entraver la fête. Trente gendarmes veillent au grain et sécurisent l'imposant cortège qui remonte la petite rue piétonne Fondespan au son des fifres et des tambours de Gans du groupe folklorique Lous dé Bazats. Aucun incident particulier n'a été relevé en fin d'après-midi, à l'heure du concours de bœuf gras qui a vu triompher Marc Arrouzé.Thierry David / « SUD OUEST » Pour sa première participation, l'éleveur béarnais a été couronné « Roi bœuf ». « Avoir une bête reconnue ici, c'est le summum. Je fais ça par plaisir et par passion. Alors quand on arrive à ce résultat, vous comprenez que l'on est comblé », confie l'éleveur qui n'a présenté qu'un seul bœuf, prénommé Orme. Une bête de 1,2 tonne qui a raflée le premier prix qualité bouchère et le premier prix qualité conformation





sudouest / 🏆 67. in FR

