Reconstruction du quai de France après-guerre : un ancien maçon raconte son expérience

Un ancien maçon, Marcel Gouhier, raconte son expérience de travailleur sur le chantier de reconstruction du quai de France après la guerre. Il décrit les conditions difficiles, les dangers et les moments difficiles de ce chantier dur et dangereux.

Dans notre série Titanic : le mythe, Cherbourg et la grande aventure transatlantique, un ancien maçon Marcel Gouhier raconte la rude reconstruction du quai de France après-guerre.

Jeune maçon, Marcel Gouhier participe à la réfection du quai de France après la guerre. Un chantier dur et dangereux. Interview. Je suis arrivé sur le chantier de réparation du quai de France fin 1946, début 1947.

Les travaux de déblaiement étaient terminés, de nouveaux pieux étaient enfoncés et il fallait refaire le quai. Sur le terre-plein des Mielles, il y avait deux grandes centrales à béton qui tournaient sans arrêt. C’est là qu’on fabriquait les caissons en béton armé. Quand ils étaient prêts, on les mettait à l’eau.

A marée montante, ils étaient remorqués par chaland jusqu’à leur emplacement. Là, il y avait une grue qui les positionnait précisément et les faisait descendre. Dans l’eau, des scaphandriers étaient chargés de guider les caissons et de les ajuster entre eux. Une fois les caissons en place, il fallait attendre que la marée soit basse.

Alors les coffreurs arrivaient pour placer leurs coffrages. Puis les ferrailleurs. L’ingénieur Louis Duhoux qui a supervisé le chantier de reconstruction du quai de France, a peint de nombreuses toiles s’inspirant du port de Cherbourg dans les années 50 : celle-ci intitulée “Tubistes au travail dans la chambre” illustre le travail de reconstruction du quai de France, avec la pose d’une nouvelle ceinture de caissons. ©Collection privée.

Et enfin nous qui déversions des litres et des litres de béton marine pour remplir les caissons à ras bord. Quand la mer remontait, on arrêtait et on revenait sur le terre-plein pour donner un coup de main aux gars qui préparaient les prochains ferraillages. A la marée basse suivante, on décoffrait le caisson, et un nouveau arrivait pour être mis en place, et ainsi de suite. C’était un gros chantier, qui faisait travailler une centaine de personnes.

Ah oui, c’était un chantier dur dont on ne voyait pas le bout. Après un an et demi, je suis parti parce que j’avais trouvé un autre employeur : le chantier n’était toujours pas terminé ! Et pourtant, on travaillait dur parce que le port avait besoin du quai le plus rapidement possible, donc pas question de ralentir la cadence. On avait droit à une demi-heure de casse-croûte, des boissons chaudes quand il faisait mauvais.

Mais qu’il pleuve ou qu’il vente, on était toujours dehors à travailler. Et puis, c’était dangereux. Il y a plusieurs scaphandriers qui sont morts au fond des caissons : trop de pression. Un autre gars est mort en nettoyant la centrale à béton





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