Reconstruction du pont de Lacourtensourt : Concertation publique jusqu'en 2026

Toulouse Métropole et la SNCF reconstruisent le pont de Lacourtensourt. La concertation publique est ouverte jusqu'au 30 novembre 2026 pour ce projet majeur reliant Fenouillet.

Une vaste opération de reconstruction du pont de Lacourtensourt se profile aux portes de Toulouse, dans le secteur précis de Fenouillet. Cette initiative majeure, initiée par Toulouse Métropole en collaboration avec la SNCF, vise à moderniser les infrastructures routières et ferroviaires essentielles à la circulation dans ce nord-toulousain. La concertation publique concernant ce projet ambitieux est officiellement ouverte et restera accessible jusqu'au lundi 30 novembre 2026.

Contexte ferroviaire et élargissement des voies

La nécessité de cette transformation s'explique par un vaste chantier d'élargissement de la plateforme ferroviaire entre les gares de Toulouse-Matabiau et Saint-Jory. Cette extension logistique impose la démolition et la reconstruction intégrale de tous les ponts franchissant les voies existantes, incluant celui de Lacourtensourt. Les contraintes physiques du site, où les voies ferrées sont bordées par le canal latéral à la Garonne à l'ouest et par la route métropolitaine M820 à l'est, dictent la complexité technique de l'opération.

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Ce contexte oblige Toulouse Métropole à prévoir la reconstruction de nouveaux ouvrages d'art au-dessus du canal de Garonne et du canal de dérivation. L'objectif affiché est de moderniser les axes de circulation tout en assurant une jonction fluide entre les aménagements prévus pour la M820 et le futur développement de la route de Lacourtensourt.

Nouvelles infrastructures et sécurité routière

Le projet prévoit une doublement des voies de circulation pour permettre le croisement sécurisé des véhicules, notamment entre la M820 et le centre-bourg de Fenouillet. Cette configuration améliorera significativement la fluidité du trafic tout en réduisant les risques d'accidents dans ce carrefour stratégique. Les ingénieurs étudient actuellement plusieurs options techniques, plus ou moins complexes, pour gérer le croisement avec le Réseau Express Vélo (REV 2).

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Une révolution paysagère et fonctionnelle est également en cours pour les usagers non motorisés. Les aménagements envisagés incluent la séparation physique entre la chaussée motorisée et les voies cyclables. Cela permettra de relier directement le centre de Fenouillet au REV 2 le long du canal, offrant ainsi une continuité de déplacement plus sûre et plus agréable pour les cyclistes et piétons.

Chronologie des travaux et contraintes de circulation

Les riverains doivent se préparer à des perturbations majeures durant la période de chantier. La fermeture complète de la circulation sur le pont de Lacourtensourt est programmée. Cette interruption coïncidera avec les travaux de démolition et de reconstruction du pont ferroviaire par la SNCF, prévus entre janvier et juin 2029.

La situation sera particulièrement complexe pour les habitants locaux, car le pont de Rupé sera également en travaux dans le cadre des Axes Ferroviaires du Nord-Toulousain (AFNT). En raison de cette double fermeture, les riverains risquent de se retrouver dans une impasse. Les déviations obligatoires seront mises en place pour assurer l'accès aux zones concernées, nécessitant une organisation rigoureuse des flux de véhicules.

Après la phase de reconstruction principale, six mois seront dédiés aux finitions et aux raccordements des nouvelles infrastructures. Le budget global pour cet ensemble, incluant les nouveaux ouvrages d'art, les raccordements routiers, les pistes cyclables, les trottoirs et les aménagements de voirie attenants, est en cours de précision par les autorités compétentes.

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Possibilités de participation citoyenne

La période de consultation publique offre plusieurs canaux pour exprimer un avis ou poser des questions. Des registres physiques sont mis à disposition dans les locaux de Toulouse Métropole à Marengo, ainsi que dans les mairies de Fenouillet et d'Aucamville. Un registre supplémentaire est disponible à la mairie de quartier de Lalande pour faciliter la participation des habitants les plus proches.

Des rencontres directes entre les représentants de la maîtrise d'ouvrage et le public sont également organisées. La prochaine session aura lieu le mercredi 25 novembre à la mairie de Fenouillet de 14h à 17h. Une seconde rencontre est prévue le samedi 28 novembre au marché de Fenouillet, place Alexandre-Olive, de 9h à 13h.

Enfin, il est possible d'exprimer son avis de manière écrite ou numérique en suivant les instructions disponibles sur les supports officiels. Au terme de la concertation, un bilan synthétisera l'ensemble des avis et observations formulés. Ce document sera rendu public, marquant la fin de cette phase de dialogue avant le lancement effectif des travaux de reconstruction.