La Vendée lance la reconstruction du collège Auguste et Jean Renoir avec un projet biosourcé et performant pour 800 élèves. Découvrez les détails techniques et le calendrier de ce chantier majeur.

Le Département de la Vendée a officiellement entamé les travaux de reconversion de son patrimoine éducatif en posant la première pierre du nouveau collège Auguste et Jean Renoir à La Roche-sur-Yon. Cette cérémonie symbolique s'est tenue le mardi 10 novembre, en présence d' Alain Lebœuf, président du Conseil départemental de la Vendée, ainsi que de nombreuses personnalités locales et institutionnelles. L'opération marque le début d'une transformation profonde visant à offrir des conditions de travail optimales aux quelque 800 élèves qui frequentent actuellement cet établissement majeur du territoire.

Choix du bois et performance énergétique

Alain Lebœuf a souligné que le Département veillait à offrir aux élèves comme aux équipes éducatives des conditions de travail optimales au sein d'établissements modernes et performants sur le plan énergétique. Après plusieurs études, il a été jugé difficile de réhabiliter l'ancien site, le projet de reconstruction répondant pleinement aux enjeux pédagogiques, environnementaux et d'accessibilité d'aujourd'hui et de demain. Le nouveau collège sera principalement constitué de bois, avec des matériaux biosourcés comme la paille pour l'isolation, garantissant ainsi une structure durable et respectueuse de l'environnement.

Also read Benjamin Meunier rapatrié du Vietnam : 93 000 euros nécessaires pour sa reconstruction

La conception architectural, signée par le cabinet Liard & Tanguy, intègre une végétalisation extensive des toitures et de la cour pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur géothermique seront installés pour réduire la consommation énergétique, tandis qu'une cuve de 30 m³ permettra de récupérer les eaux de pluie pour divers usages. Cette approche volontariste place le futur collège Auguste et Jean Renoir parmi les établissements les plus performants de Vendée sur le plan environnemental, en cohérence avec la politique de modernisation des établissements scolaires vendéens.

Capacité d'accueil et inclusion des élèves

Avec une capacité d'accueil de plus de 800 élèves, ce projet s'inscrit parmi les opérations les plus conséquentes menées par le Département pour ses collèges. Le futur collège comprendra 26 divisions ordinaires, une section UPE2A pour les élèves allophones, quatre divisions Segpa avec ateliers spécialisés, ainsi qu'un pôle ULIS/IEM pour favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap. Ces aménagements visent à répondre durablement aux besoins des familles du territoire et à offrir des conditions d'enseignement et d'accueil de qualité.

Advertisement

Le bâtiment s'articulera autour d'un hall central et s'étendra sur deux niveaux. Des espaces de travail collaboratif et des lieux de vie favoriseront l'autonomie et les échanges entre les étudiants. L'attention particulière portée à la restauration scolaire inclut un self participatif permettant aux élèves de se servir eux-mêmes sur différents îlots pour les entrées, plats et desserts. Ce dispositif, déjà testé avec succès, réduit le gaspillage alimentaire tout en encourageant les interactions avec le personnel éducatif et de service.

Financement et calendrier de construction

Le coût global du projet a été évalué à 16,5 millions d'euros, dont 2 millions d'euros apportés par la préfecture de la Vendée via la Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), et 161 000 euros par l'Ademe. Ces fonds permettent de garantir les meilleures conditions de réussite pour tous les élèves, tout en optimisant l'espace disponible et la sécurité des transports. Alain Lebœuf a témoigné que l'objectif était d'offrir à ses enfants des locaux les plus adaptés possible, repensant entièrement l'expérience scolaire au sein de cet établissement emblématique.

En attendant les travaux, le collège Auguste et Jean Renoir continuera d'accueillir ses élèves dans ses locaux actuels jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Le projet se déroulera en trois phases distinctes : la construction du nouvel établissement, la démolition de l'ancien bâtiment, puis le réaménagement des espaces extérieurs. Les réalisations des élèves de Segpa en horticulture seront mises en valeur dans les nouveaux espaces verts, renforçant le lien entre pédagogie, bien-être et respect de l'environnement, et complétant les aménagements avec un plateau sportif dédié.