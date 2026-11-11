Reconditionnés Google Pixel : une Croix de 700 € pour le 10 Pro et 250 € pour le 8

Le Pixel 10 Pro reconditionné passe en dessous de 700 €, tandis que le Pixel 8 s'offre à 250 € sur Back Market. Découvrez les spécifications, garanties et options pour profiter de Gemini‑Nano sans se ruiner.

Dans le paysage technologique français, Back Market propose aujourd'hui des reconditionnements attractifs pour la gamme Google Pixel. Le modèle phare du 2026, le Pixel 11 Pro, coûte 1 199 € dès sa sortie du 20 août 2026, mais son engouement contre-attaque grâce à une offre reconditionnée abordable.

Le Pixel 10 Pro revient sous 700 €

Le Google Pixel 10 Pro, qui était neuf à 1 378,16 €, est désormais disponible sur Back Market à 673 €, soit plus de 700 € d'économie. Ce smartphone de 128 Go intègre la puce Tensor G5 et 16 Go de RAM, permettant d'exécuter Gemini Nano directement sur l'appareil. L'écran OLED de 6,3 pouces atteint 3 300 nits pour une lisibilité optimale en plein soleil. La recharge magnétique Pixelsnap aligne automatiquement le téléphone sur son chargeur.

Also read Honor 700 : un écran arrière façon Xiaomi 18 Pro sur les trois smartphones, avec une mesure du pouls — Frandroid

Google garantit 7 ans de mises à jour système et de sécurité jusqu'en 2032. Le reconditionné bénéficie d'une garantie commerciale de 12 mois, avec 30 jours de retour si le produit ne convient pas. Le tarif de 673 € est également valable à partir de 678 € pour la variante 64 Go, une option peu fréquente mais toujours disponible.

Les Pixel 9 et 8 reconditionnés sous les 400 €

La collection reconditionnée inclut aussi le Pixel 9, lancé en 2024. Son prix de base était de 1 066,71 €, mais il se vend désormais à 399 € sur Back Market. Il conserve Gemini Nano en mode par défaut et dispose d'une batterie de 4 700 mAh, similaire à celle du 10 Pro. Les différences majeures résident dans le manque d'un téléobjectif ; le zoom numérique atteint jusqu'à x8, tandis que l'écran se limite à 2 700 nits et la caméra frontale passe de 42 Mpx à 10,5 Mpx.

Advertisement

Le Pixel 8, introduit en 2023, est encore plus compact avec un poids de 187 g et un écran de 6,2 pouces. Sous le capot, une puce Tensor G3 et 8 Go de RAM assurent des performances modérées. Sa caméra principale de 50 Mpx conserve un ultra grand-angle de 12 Mpx, et l'écran plafonne à 2 000 nits. La version reconditionnée est disponible à 250 € au lieu de 999 € neuf. Ce modèle reste suivi par Google jusqu'en 2030, ce qui garantit un cycle de mises à jour suffisant pour un usage quotidien.

L'offre reconditionnée, une alternative économique pour les fans de Pixel

Back Market propose une garantie commerciale de 12 mois sur chaque appareil, plus un délai de 30 jours pour un éventuel retour. Les reconditionnements couvrent un large spectre de Google Pixel, du modèle récent à l'historique. Ainsi, les utilisateurs cherchant à profiter de Gemini Nano ou du zoom optique x5 de 50 Mpx peuvent désormais accéder à ces appareils à moins de la moitié de leur prix neuf. En plus du Pixel, la plateforme offre d'autres bonnes affaires, comme l'iPhone 16 à 580 €, l'iPhone 17 Pro à 981 €, ou encore le Xiaomi Redmi Note 14 Pro à 251 €.

En résumé, les reconditionnements Google Pixel sur Back Market permettent d'accéder à des fonctionnalités avancées à des prix nettement réduits, avec le soutien d'une garantie solide et d'une politique de retour offrant sécurité et confiance aux consommateurs français.