Découvrez huit recettes de soupes créatives et réconfortantes. Carottes, lentilles, poireaux : des plats chauds et originaux pour affronter le froid.

La baisse des températures stimule le désir de plats réconfortants, faisant de la soupe un choix culinaire idéal. Facile à préparer et adaptable à l'infini, cette préparation en grande marmite peut être dégustée pendant plusieurs jours. Les légumes de saison offrent une diversité de saveurs, complétée ici par des ingrédients comme le lard ou les crevettes pour ajouter une touche d'originalité aux traditionnelles préparations végétales.

Velouté de carottes aux pois chiches

La première recette combine douceur et piquant grâce à une crème de carottes et des pois chiches grillés. Préchauffez le four à 180 °C. Égouttez, rincez et séchez les pois chiches, puis mélangez-les avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de fleur de sel, du cumin et du piment d'Espelette. Étalez les légumes secs sur une plaque et enfournez-les pendant 30 minutes en remuant occasionnellement. Pendant ce temps, coupez les carottes en tronçons et faites suer l'oignon et l'ail dans une cuillère d'huile. Ajoutez les carottes, couvrez d'eau, incorporez un bouquet garni et laissez frémir 20 minutes. Finalement, versez la crème fleurette, mixez longuement pour une texture veloutée et servez en parsemant les pois chiches grillés.

Also read Fédérale 3 : quelles sont les recettes de l'US Valréas toujours invaincue ?

Soupe de potiron aux cocos et persil

Cette version rustique associe le potiron à des cocos, enrichis par une touche de muscade. Effeuillez le persil et faites cuire les cocos dans de l'eau bouillante salée avec les tiges pendant environ 30 minutes. Coupez la chair de potiron en morceaux et faites-les suer dans l'huile après avoir émincé l'oignon. Salez, poivrez et mouillez d'eau pour 40 minutes de mijotage. Mixez ensuite le potiron en ajoutant les deux tiers des feuilles de persil, de la crème et de la muscade. Ajoutez les cocos égouttés sans les mixer. Servez bien chaud, décoré de graines de courge torréfiées et de feuilles de persil plat.

Velouté de lentilles corail aux crevettes

Une alternative aromatique et protéinée qui marie épices douces et fruits de mer. Hachez l'oignon, l'ail et le céleri, puis faites-les suer dans deux cuillères d'huile. Saupoudrez de curcuma et de curry avant d'ajouter les lentilles corail. Recouvrez d'eau, salez, poivrez et laissez mijoter 15 minutes. Versez le lait de coco et poursuivez la cuisson 10 minutes. Mixez les lentilles jusqu'à obtenir une consistance onctueuse. Pendant ce temps, décortiquez les crevettes en laissant la queue, retirez le boyau dorsal et faites-les revenir 2 à 3 minutes par côté. Servez les lentilles nappées de crevettes, parsemées d'oignon frais et de ciboulette.

Advertisement

Crème de châtaignes au poireau et thym

La douceur des châtaignes trouve un équilibre parfait avec la finesse des poireaux. Émincez finement les poireaux, l'oignon et l'ail. Chauffez l'huile avec du beurre dans une cocotte et faites suer les légumes pendant 10 minutes. Ajoutez les châtaignes, un brin de thym, et couvrez d'eau. Assaisonnez de sel, de poivre et de cannelle, puis laissez mijoter 30 minutes. Mixez par impulsions, versez la crème fleurette et donnez un dernier coup de mixeur pour une texture légère. Répartissez la crème dans des bols et décorez avec les châtaignes entières réservées et du thym effeuillé.

Soupe de pommes de terre et cresson

Cette recette met en valeur le contraste entre une base onctueuse et une crème verte vive. Émincez les blancs de poireaux, le céleri, l'ail et les échalotes. Coupez les pommes de terre en cubes. Faites suer l'échalote, l'ail, les poireaux et les pommes de terre dans l'huile et le beurre pendant longtemps. Couvrez d'eau, ajoutez le persil, salez, poivrez et faites frémir 20 minutes. Pendant ce temps, blanchissez le cresson une minute dans l'eau bouillante, refroidissez-le dans l'eau glacée et mixez-le avec de la crème chauffée. Servez le velouté de pommes de terre et déposez des cuillerées de crème de cresson pour former de jolies volutes vertes.