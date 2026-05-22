Recettes de fraises pour la belle saison

Découvrez les recettes de fraises les plus délicieuses pour la belle saison. Tour à tour classiques et audacieuses, ces recettes vous inspireront à créer des plats uniques et délicieux.

La fraise marque l'entrée dans la belle saison et nous inspire des recettes résolument désirables, tour à tour classiques et audacieuses. En tarte, dans un crumble, cachées dans un flan, les fraises se prêtent à mille préparations.

Parfumées, acidulées, sucrées juste ce qu'il faut, les fraises peuvent se prêter à de multiples préparations. Il y a bien sûr les adeptes des fraises, on peut aussi opter pour des recettes vites prêtes, comme cette recette dépour changer. Elles sont en grande majorité réalisables en moins de 30 minutes. Et le résultat est wahou… vous allez voir !

Préparez la pâte : mélangez la farine avec le sucre et 1 pincée de sel. Ajoutez le beurre puis l’œuf en pétrissant légèrement. Ramassez la pâte en boule. Filmez et réfrigérez 30 min.

Préchauffez le four à 180 °C. Étalez la pâte sur un plan fariné en formant un disque de 3 mm d'épaisseur environ. Déposez-le sur une plaque recouverte de papier cuisson. Grattez la gousse de vanille dans un saladier. Ajoutez le sucre blond et les fraises, mélangez-les puis disposez-les sur le fond de tarte.

Repliez les bords de pâte en appuyant légèrement. Badigeonnez-les de jaune d'œuf battu et parsemez d'amandes effilées. Enfournez pour 30 min. Dégustez tiède ou froid





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fraises Recettes Cuisine Belle Saison

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

15 recettes pour changer du traditionnel veau de la PentecôteSi le veau est traditionnellement présent sur les tables à la Pentecôte, ce n'est pas la seule option : le poulet, l'agneau ou encore le lapin peuvent également être mis au menu.

Read more »

Pour un repas léger : 48 recettes gourmandes à base de cruditésEnvie d’un repas léger avec de bons légumes croquants ? On a une sélection de recettes faites pour vous. Salade fraîche, carpaccios de légumes ou rouleau de printemps, il y en a pour tous les goûts.

Read more »

Pentecôte : 15 recettes d'accompagnements faciles à faireÀ la Pentecôte, le veau est de rigueur. Pour accompagner cette viande, les produits de saison sont vos meilleurs alliés ! Asperges, petits pois, pommes de terre nouvelles...

Read more »

Le crime de la Tour Eiffel : La Tour Eiffel sous les feux d'un thriller historiqueUn téléfilm inédit avec Bruno Wolkowitch, diffusé ce samedi 5 avril 2025 sur France 3 détaille la découverte d'un corps dans le premier étage de la Tour Eiffel, un assassinat pendant le feu d'artifice et la participation d'une capitaine toujours touchée par le décès de son ancienne partenaire à l'enquête. L'intrigue explore les événements insoupçonnés datant de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale et les méandres historiques.

Read more »