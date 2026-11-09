Recette @sandecuisine : Poulet Curry Coco et Riz Pilaf au Four

Découvrez la recette de Sandrine (@sandecuisine) pour un poulet à la sauce curry et coco, accompagné d'un riz pilaf parfumé au four. Une solution réconfortante et rapide pour les soirées d'hiver.

La créatrice de contenu Sandrine, connue sous le pseudo @sandecuisine sur les réseaux sociaux, propose une solution culinaire pour voyager en Asie depuis son propre foyer. Suivie par plus de 110 000 abonnés, elle partage une recette signature de poulet accompagnée d'une sauce onctueuse à base de pâte de curry et de lait de coco.

Ingrédients Clés et Saveurs Asiatiques

Cette préparation directement inspirée de la cuisine asiatique repose sur deux produits spécifiques qui structurent la sauce et apportent une saveur umami prononcée. Il s'agit de la pâte de curry jaune et de la sauce soja claire. La pâte de curry jaune agit comme un concentré d'épices et d'aromates, incluant du curry, du gingembre et du piment, ce qui lui confère un goût relevé et une texture riche.

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La sauce soja claire complète cet accord en ajoutant une dimension salée et complexe. Ces deux ingrédients sont essentiels pour obtenir le profil gustatif authentique recherché par la blogueuse culinaire. Vous trouverez ces produits dans les rayons spécialisés des grandes surfaces ou dans les épiceries fines.

Préparation Détaillée du Plat Principal

Pour réaliser ce plat, commencez par assaisonner vos hauts de cuisse de poulet avec de la sauce soja, du cumin et des épices barbecue. Dans une poêle chaude, versez un fond d'huile et faites dorer la viande pendant environ cinq minutes de chaque côté. Une fois colorés, réservez les morceaux de poulet dans une assiette.

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Dans la même poêle, ajoutez la pâte de curry et un peu d'eau. Remuez soigneusement jusqu'à obtenir une préparation homogène. Ensuite, versez le lait de coco dans le mélange et laissez mijoter pendant cinq minutes à feu doux. Découpez ensuite les hauts de cuisse en lamelles et intégrez-les directement dans la sauce crémeuse qui a réduit.

Pour la touche finale, vous pouvez saupoudrer le poulet de quelques graines de sésame pour apporter une note croquante. Cette étape permet de sublimer la texture de la sauce et d'équilibrer les saveurs riches du plat principal.

Acompagnement Riz Pilaf Cuit au Four

Pour obtenir un repas complet, Sandrine recommande l'accompagnement avec un riz pilaf parfumé cuit au bouillon et au four. Cette méthode est présentée par le créateur de contenu @alexencuisines comme une alternative supérieure à la cuisson à l'eau. Il faut prévoir 200 grammes de riz basmati ou thaï, 300 grammes de bouillon, un oignon blanc, de l'huile d'olive, du beurre et des aromates comme le laurier, le thym ou la sauge.

Commencez par chauffer 300 grammes de préparation maison ou utilisez de l'eau avec un cube de bouillon. Épluchez et cisez l'oignon blanc, puis faites-le revenir dans une sauteuse huilée et beurrée. Laissez suer l'oignon pendant quelques minutes avant d'ajouter le riz cru et les aromates choisis.

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Coupez une feuille de papier cuisson au diamètre exact de votre sauteuse et posez-la à la surface du mélange. Couvrez la casserole et enfournez le tout à 180 degrés Celsius pendant quinze minutes. Vérifiez que le riz a bien absorbé tout le liquide avant de servir.

Conseils Pratiques et Variations

Pour éviter les risques de brûlure lors de la sortie du plat du four, prévoyez systématiquement un gant ou une manique pour saisir le manche de la sauteuse. Si le riz semble un peu sec, vous pouvez ajouter une noisette de beurre juste avant de servir pour plus de moelleux.

Cette recette s'inscrit dans une tendance plus large de plats réconfortants et gourmands, parfaits pour se réchauffer pendant le retour des températures froides sans avoir besoin de sortir. D'autres variantes existent, comme le curry rouge de crevettes ou le curry d'automne aux carottes, offrant des saveurs exotiques avec un temps de préparation minimal.