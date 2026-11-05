Recette Pizza Blanche Pommes de Terre Fromage Ail et Thym Maison

Apprenez à réaliser une pizza blanche rustique aux pommes de terre, chèvre et thym. Découvrez les étapes clés pour une pâte moelleuse et des pommes de terre croustillantes.

Une pizza blanche aux pommes de terre, fromage, ail et thym offre une expérience gustative maison à la fois simple et gourmande. Sur une pâte moelleuse et dorée, les fines rondelles de pommes de terre rencontrent le fromage fondant et l'ail parfumé. Cette création rustique et originale se prête parfaitement au partage.

Ingrédients et Préparation de la Pâte

Commencez par verser de l'eau tiède dans un petit récipient. Ajoutez la levure boulangère sèche et une cuillère de sucre. Mélangez et laissez reposer pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que la levure commence à mousser.

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Versez la farine dans un grand saladier. Ajoutez le sel, puis l'huile d'olive et le mélange à la levure. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Travaillez-la pendant 8 à 10 minutes sur un plan de travail légèrement fariné, jusqu'à ce qu'elle devienne souple, lisse et élastique.

Formez une boule et déposez-la dans un saladier légèrement huilé. Couvrez d'un torchon propre et laissez reposer pendant 1 heure 30, dans un endroit tiède, jusqu'à ce que la pâte ait presque doublé de volume.

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Préparation des Ingrédients et Garniture

Lavez soigneusement les pommes de terre et conservez leur peau. Coupez-les en rondelles très fines, d'environ 1 à 2 mm d'épaisseur, idéalement à l'aide d'un mandoline. Plongez les pommes de terre dans une casserole d'eau bouillante légèrement salée pendant 3 minutes.

Égouttez-les délicatement, puis étalez-les sur un torchon propre pour éliminer toute l'humidité. Pelez les gousses d'ail et hachez-les assez finement. Effeuillez deux branches de thym et conservez les autres pour la finition.

Étalez le chèvre frais sur le centre de la pâte, en laissant les bords libres. Parsemez de mozzarella râpée. Badigeonnez délicatement les pommes de terre avec l'huile à l'ail et au thym. Ajoutez un peu de poivre noir et une légère pincée de fleur de sel.

Cuisson et Astuces pour une Texture Parfaite

Préchauffez le four à 230 °C, de préférence en chaleur statique. Placez une plaque de cuisson à l'intérieur pour qu'elle chauffe. Dégazez délicatement la pâte, puis étalez-la sur une feuille de papier cuisson en formant un disque d'environ 28 à 30 cm. Conservez un bord assez épais de 2 à 3 cm.

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Faites glisser la pizza avec son papier cuisson sur la plaque chaude. Enfournez pendant 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit cuite et que les pommes de terre commencent à dorer sur les bords. Si les pommes de terre manquent de coloration, poursuivez pendant 2 à 3 minutes en plaçant la pizza un peu plus haut dans le four.

Sortez la pizza du four et arrosez-la avec la dernière cuillère à soupe d'huile d'olive. Répartissez quelques petits brins de thym frais sur les pommes de terre encore chaudes. Le secret réside dans la finesse des rondelles de pommes de terre. Si elles sont trop épaisses, elles risquent de rester fermes alors que la pâte sera déjà cuite.