Recette Gratin Brocoli Jambon Béchamel Pour Enfants Difficiles

Découvrez comment dissimuler les légumes dans un gratin au jambon et à la béchamel pour plaire aux enfants les plus réticents. Une solution gourmande et simple.

Le brocoli reste souvent un obstacle culinaire majeur lorsqu'il s'agit de nourrir les plus jeunes membres de la famille. Pour transformer ce légume vert en un plat réconfortant et irrésistible, une astuce de chef consiste à l'intégrer dans un gratin riche. Cette préparation allie des bouquets de brocoli fondants à une sauce crémeuse et à une croûte dorée.

Mise en oeuvre du Gratin Au Brocoli

La réussite de ce plat commence par une préparation minutieuse des ingrédients avant la cuisson. Il convient de préchauffer le four à une température précise de 200 °C pour assurer une dorure uniforme. Ensuite, il faut détacher soigneusement les bouquets de brocoli et peler les parties fibreuses des tiges.

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Le cœur tendre doit être coupé en petits morceaux réguliers pour une cuisson homogène. Le jambon est ensuite taillé en lanières fines pour se mélanger parfaitement à la préparation. Cette étape de découpe garantit que chaque bouchée contiendra les trois éléments principaux du gratin.

Cuisson Et Preparation De La Béchamel

La texture du brocoli est cruciale pour le résultat final de la recette. Il faut faire cuire les légumes à la vapeur pendant environ 8 minutes. Cette durée est idéale car le brocoli doit rester légèrement ferme pour ne pas devenir mou une fois gratiné.

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Une fois égoutté, le légume est prêt à être assemblé avec la sauce. La béchamel se prépare en ajoutant de la farine que l'on mélange pendant 1 minute. On verse ensuite progressivement le lait tout en fouettant pour éviter les grumeaux.

La sauce doit épaissir pendant environ 6 minutes à feu doux. Le mélange est ensuite assaisonné avec de la muscade, du sel et du poivre pour rehausser les saveurs. Cette base onctueuse enveloppera les légumes et la viande pour un goût réconfortant.

Assemblage Et Goûter Final Du Plat

L'assemblage se fait dans un plat à gratin adapté au four. On répartit uniformément le brocoli cuit et les lanières de jambon au fond du récipient. La préparation doit être généreuse pour assurer une bonne répartition des saveurs dans chaque portion.

La béchamel est ensuite versée sur le mélange pour bien napper tous les ingrédients. On parseme le tout d'une couche généreuse d'emmental pour la finition. Le fromage va créer une croûte attractive et savoureuse lors de la dernière phase de cuisson.

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Le plat doit être enfourné pendant 15 minutes à la température initiale. La fin de cuisson est atteinte lorsque la sauce est bouillonnante et que le dessus est doré. Le gratin est servi chaud immédiatement pour profiter de la texture fondante.

Cette méthode permet de rendre les légumes attrayants même pour les enfants réticents. La combinaison du fromage, de la béchamel et du jambon masque l'amertume potentielle du brocoli. C'est une solution simple, rapide et efficace pour un dîner familial réussi.