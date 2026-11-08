Recette Filets d'agneau au miel et romarin de Chloë Sevigny

Découvrez la recette estivale de Chloë Sevigny pour Mytheresa : filets d'agneau poêlés au miel et romarin, servis avec boulgour et butternut rôtis.

Chloë Sevigny, icône de style reconnue internationalement, met en lumière une proposition culinaire distincte dans le cadre de la nouvelle campagne promotionnelle de la marque Mytheresa. Cette initiative associe l'univers de la mode haut de gamme à l'art de la table, proposant aux lecteurs une recette qui célèbre les saveurs de la saison tout en restant accessible. Le plat principal mis à l'honneur consiste en des filets d'agneau préparés avec une attention particulière aux détails, offrant une expérience gastronomique à la fois raffinée et réconfortante pour les amateurs de cuisine.

Préparation des filets d'agneau et garniture

La réalisation de ce plat débute par la cuisson de 250 g de boulgour. Ce dernier doit être plongé dans de l'eau salée bouillante pendant une durée précise de 12 minutes. Une fois ce temps écoulé, il convient d'incorporer 60 g de raisins secs directement dans la préparation avant de procéder à l'égouttage complet. Cette étape assure une texture parfaite pour accompagner la viande, tout en ajoutant une note sucrée subtile qui viendra épouser les saveurs plus prononcées du reste du repas.

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Cuisson et accompagnement végétal

Les filets d'agneau nécessitent une préparation minutieuse pour garantir leur tendreté. Après avoir été soigneusement salés et poivrés, ils sont placés dans une poêle contenant de l'huile et 40 g de beurre. La cuisson doit durer exactement 3 minutes par face, permettant à la viande de conserver son jus tout en développant une croûte appétissante. Une fois dorés, les filets sont réservés au chaud, attendant la sauce finale pour être servis.

Élaboration de la sauce au miel

Dans la même poêle utilisée précédemment, il faut faire suer 1 échalote hachée. Cette base aromatique sert de fondement à une sauce riche et complexe. On y ajoute ensuite 30 g de miel, qui apporte la douceur nécessaire pour équilibrer l'acidité potentielle des autres ingrédients. Deux branches de romarin frais sont introduites pour parfumer le tout, avant de verser 200 ml de bouillon. Le mélange est laissé à réduire pendant 5 minutes, permettant aux arômes de se concentrer et d'épaissir légèrement.

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Assemblage final et ajustements

Avec le temps de réduction écoulé, la sauce atteint sa consistance idéale. Il est alors nécessaire de la rectifier en ajoutant du sel et du poivre selon les goûts de chacun. Ce condiment final assure que les saveurs sont harmonisées avant que la sauce ne soit versée sur les filets d'agneau. Le plat se compose donc d'un mariage réussi entre la viande juteuse, le boulgour parfumé aux raisins et les légumes accompagnants, créant un ensemble équilibré pour régaler ses proches lors d'un dîner d'automne.

Contexte de la campagne Mytheresa

Cette recette s'inscrit dans une stratégie de contenu plus large initiée par Chloë Sevigny pour Mytheresa. La marque sollicite des figures influentes pour partager des recommandations lifestyle qui résonnent avec leur identité personnelle. Bien que cette publication se concentre sur la cuisine, elle reflète l'élégance naturelle que Chloë Sevigny incarne dans ses choix vestimentaires et son style de vie. Cette approche crée un pont unique entre le monde de la mode et celui de l'art culinaire, invitant le public à explorer des plaisirs simples mais exquis.

Autres recommandations culinaires associées

Le contexte de cette campagne mentionne également d'autres références gastronomiques notables. Le célèbre chef Joël Robuchon est cité pour son gratin dauphinois, une recette que l'auteure utilise souvent avec des restes et qui plaît systématiquement. Par ailleurs, des idées pour cuisiner la langue de bœuf avec des pommes fondantes et une sauce au cidre sont proposées, ainsi que des gnocchis pour un plat réconfortant rapide. La liste inclut également des suggestions de Yotam Ottolenghi pour l'automne, des lasagnes au potimarron et à la sauge, ainsi qu'une salade signature du chef Romain Meder revisitée par Julie Andrieu, intégrant de la butternut crue. Ces multiples références enrichissent la proposition initiale d'un ange culinaire varié.