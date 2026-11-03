Recette de croquettes de purée au jambon et mozzarella : le dîner familial anti-gaspi

Transformez vos restes de purée en croquettes croustillantes au jambon et mozzarella. Une recette familiale simple, rapide et gourmande pour éviter le gaspillage alimentaire.

Il est souvent tentant de jeter un reste de purée refroidie, mais cette pratique crée un gaspillage alimentaire inutile. Une astuce culinaire simple permet de transformer ce mets banal en un dîner savoureux et croustillant, parfait pour plaire aux enfants comme aux adultes. En ajoutant quelques morceaux de jambon et une boule de mozzarella au cœur, on obtient une croquette dorée qui plaît à toute la tablée.

Transformation des restes de purée en dîner gourmand

Le résultat obtenu présente une croûte croustillante et un intérieur moelleux où le fromage file à la première bouchée. Cette recette anti-gaspi est d'une simplicité déconcertante et a toutes les chances de devenir un incontournable dans les menus familiaux réguliers. Elle permet de redonner vie à des ingrédients oubliés au fond du réfrigérateur tout en évitant le gaspillage.

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Préparation détaillée des croquettes maison

Pour réussir cette recette, il faut commencer par couper la mozzarella en 16 petits morceaux et bien les éponger. La purée froide doit être mélangée avec le jambon, une pincée de muscade et du poivre. Cette préparation est ensuite divisée en 16 portions égales pour garantir un résultat uniforme.

Chaque portion doit être aplatie dans la main, avec un morceau de mozzarella déposé au centre avant de refermer le tout en façonnant une petite croquette compacte. La paniture se fait dans trois assiettes distinctes contenant de la farine, des œufs battus et de la chapelure.

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Les croquettes passent successivement dans ces trois préparations pour être bien enrobées. L'huile est chauffée dans une grande poêle à feu moyen avant la cuisson. Il faut faire dorer les croquettes en plusieurs fournées, pendant environ 3 à 4 minutes de chaque côté.

Le secret de la texture parfaite de la purée

La réussite de cette transformation repose sur la consistance initiale de la purée. Une purée froide, ferme et peu liquide est indispensable pour faciliter le façonnage. Si la texture est trop souple, il convient d'ajouter progressivement 1 à 2 cuillerées à soupe de farine pour ajuster la fermeté.

La cuisson se poursuit jusqu'à ce que les croquettes soient bien chaudes au centre et que leur croûte soit dorée. Cette technique permet d'obtenir un plat réconfortant qui change des repas classiques tout en restant abordable et rapide à préparer.

Impact culinaire et suggestions de menu

Ce type de recette s'inscrit dans une tendance plus large de valorisation des restes alimentaires. Elle s'adresse particulièrement aux parents souhaitant diversifier l'alimentation de leurs enfants sans effort supplémentaire. La combinaison saveurs sucrées-salées du jambon et du fromage est généralement très appréciée par les plus jeunes.

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D'autres idées de recettes similaires existent pour utiliser différents restes, comme le riz ou les gnocchis. Cependant, la version purée-jambon-mozzarella reste un grand classique reconnu pour son efficacité et son goût. C'est une solution pratique pour les soirs où le temps manque et où l'on veut éviter le gaspillage.