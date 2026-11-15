Recette Automnale Courge Butternut Champignons Girolles et Œuf Poché

Découvrez cette recette automnale raffinée mêlant courge butternut veloutée, girolles parfumées et œuf poché. Préparation étape par étape pour une assiette généreuse.

Cette recette met les saveurs de l'automne à l'honneur dans une assiette généreuse et raffinée. Elle associe la douceur veloutée de la butternut, le parfum boisé des girolles et un œuf poché au jaune coulant. Chaque bouchée offre une expérience gustative unique qui célèbre les produits de saison.

La préparation débute par le traitement de la courge. Il faut commencer par éplucher la courge, puis la couper en cubes réguliers. Disposez ensuite ces cubes dans une casserole avec de l'eau. Salez et poivrez légèrement l'eau avant de porter le tout à ébullition.

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Cuisson de la Courge et Préparation des Légumes

Une fois à ébullition, laissez cuire les cubes de courge à feu moyen pendant 25 minutes environ. Cette étape est cruciale pour obtenir une texture fondante. Parallèlement, faites bouillir une petite casserole d'eau dédiée à la cuisson des œufs. La maîtrise de ce timing assure une réussite parfaite.

Pendant ce temps, préparez les autres ingrédients. Concassez les cacahuètes pour leur donner du relief. Ôtez le bout terreux des champignons si nécessaire et coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Cette préparation minutieuse garantit un service impeccable.

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Saisie des Girolles et Cuisson des Œufs

Chauffez une poêle à feu vif avec un filet d'huile d'olive. Faites-y revenir les champignons pendant 10 minutes en remuant bien pour éviter qu'ils ne collent. Salez et poivrez enfin les champignons selon vos goûts. Cette cuisson rapide préserve tout leur arôme boisé.

Plongez les œufs dans l'eau bouillante pendant 5 minutes 30. Ce temps précis est essentiel pour un jaune coulant parfait. Après cuisson, plongez immédiatement les œufs dans l'eau froide pour stopper leur cuisson et les refroidir. Écalez-les délicatement pour ne pas abîmer le blanc.

Assemblage et Présentation du Plat Automnal

Servez le crémeux de patate douce dans des assiettes creuses. Disposez délicatement l'œuf poché au centre du plat. Parsemez le tout de champignons sautés pour apporter de la texture. Les cacahuètes concassées offrent une note croquante intéressante.

Terminez par une garniture fine pour l'esthétique. Saupoudrez de paprika pour une touche de couleur et d'épice. Ajoutez de la cébette ciselée pour le frais et du sésame noir pour le contraste. Cette présentation soignée rend le plat encore plus attractif.