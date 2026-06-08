Reception officielle au Palais de l'Élysée pour le Pic du Midi et les Hautes-Pyrénées

Une cérémonie qui tient à cœur au directeur du pic, qui saluera le travail du comité directeur du Vaisseau des étoiles et mettra en lumière de jeunes talents des Hautes-Pyrénées et des savoir-faire de qualité, parmi les plus de 300 invités bigourdans qui rallieront la capitale.
C'est une reconnaissance fabuleuse, une fois dans sa vie : le Pic du Midi et les Hautes-Pyrénées reçus en grandes pompes à l'Élysée pour sceller la candidature à l' Unesco .
Les élèves de plusieurs lycées professionnels des Hautes-Pyrénées et leurs encadrants réunis avant de prendre la route pour Paris ce lundi soir. Une réception officielle est organisée ce mardi soir au palais de l'Élysée par le président de la République en soutien à la candidature du pic du Midi au patrimoine mondial de l'Unesco. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet événement unique
Patrimoine Éducation Économie Tourisme Pic Du Midi Hautes-Pyrénées Unesco Palais De L'élysée Reception Officielle Candidature Vaisseau Des Étoiles Sommet De L'état Entrepreneurs Locaux Producers Locaux Entreprises Savoir-Faire Jeunesse Encadrants Lycées Professionnels Filière Remontées Mécaniques Lycées Hôteliers Section Mode Cnes Univers Spatial Éducation Nationale Projet Chanson Refuge Identité Culture Locale Aménagement Du Territoire Entreprise Publique Sommet De L'état Sommet De L'élysée Sommet De La République Sommet De La France Sommet De L'europe Sommet De L'occident Sommet De L'asie Sommet De L'amérique Sommet De L'afrique Sommet De L'antarctique Sommet De La Terre Sommet De La Lune Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De La Terre Sommet De
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'Quitter Viella, ce n'est pas possible, je ne suis pas revenue pour ça' : dans ce village des Hautes-Pyrénées où la montagne menace, les habitants sensibilisés au départLes glissements de terrain menacent Viella, village accroché mais piégé sur les flancs du Tourmalet. En six ans, il s’est affaissé de 1,6 mètre et pourrait voir dévaler 500 000 tonnes de roches. Les chantiers menés...
Read more »
'La célébration d'une victoire' : privé de maire depuis presque trois mois, le village d’Artalens-Souin, dans les Hautes-Pyrénées, a enfin élu sa nouvelle équipe municipaleL’élection municipale a enfin eu lieu dans la commune d’Artalens-Souin. Après de longues semaines d’attente, les onze sièges du conseil sont désormais pourvus. Un soulagement pour les 140 habitants, attachés à leur...
Read more »
Les élèves de Juillan invités à l'Élysée pour célébrer le patrimoine pyrénéenLes élèves de la classe de CM2 de l'école publique de Juillan ont été conviés par le président de la République, Emmanuel Macron, à une réception au palais de l'Élysée pour célébrer le patrimoine pyrénéen. Ils vont chanter avec les artistes de Boulevard des Airs et seront accompagnés de nombreux acteurs culturels des Hautes-Pyrénées.
Read more »
Condamné pour travail dissimulé, un artisan des Hautes-Pyrénées doit rembourser 100 000 € à l’Urssaf après avoir encaissé 149 000 € sans rien déclarerPoursuivi pour travail dissimulé après plusieurs années sans paiement de ses cotisations sociales, un artisan du bâtiment a été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes à six mois de prison avec sursis...
Read more »