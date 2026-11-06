Recensement des cavités souterraines à Bruniquel par Quercy Vert Aveyron

La Communauté de communes Quercy Vert Aveyron lance une étude sur la source de Font Claret jusqu'en 2028 pour protéger l'eau potable à Bruniquel et Puygaillard-de-Quercy.

La Communauté de communes Quercy Vert Aveyron a officiellement lancé une vaste opération de recensement des cavités souterraines dans le secteur de Bruniquel, en Tarn-et-Garonne. Cette initiative majeure vise à sécuriser durablement l'alimentation en eau potable pour les communes de Bruniquel et de Puygaillard-de-Quercy. L'étude, qui s'appuie sur la mobilisation des habitants et des propriétaires fonciers locaux, se poursuivra systématiquement jusqu'en 2028.

Mécanisme de Protection de la Source Font Claret

L'objectif central de cette mission consiste à identifier, cartographier et comprendre le fonctionnement hydrologique complexe de la source de Font Claret. Les collectivités territoriales cherchent à mieux cerner les phénomènes karstiques, tels que les grottes, les dolines et les avens, qui constituent les vecteurs principaux de la ressource en eau. Une connaissance précise de ces infrastructures souterraines est indispensable pour adapter les mesures de protection nécessaires à la préservation de la qualité sanitaire de l'eau distribuée.

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Les études hydrogéologiques menées au cours des dernières années ont confirmé que la source est alimentée par un vaste réseau karstique interconnecté. Ce réseau relie de nombreuses cavités souterraines réparties principalement sur les secteurs géographiques des Marières, de la Palme, de Débès et des Abriols. Une extension potentielle vers les abords de Font Blanque est également envisagée par les experts mobilisés sur le projet, nécessitant une investigation approfondie de ces zones périphériques.

Participation des Propriétaires et Apport des Connaissances Locales

La Communauté de communes Quercy Vert Aveyron sollicite activement la contribution des propriétaires et des habitants résidant entre Bruniquel et Vaour pour enrichir cette base de données essentielle. Les connaissances empiriques et historiques des habitants sont jugées particulièrement précieuses par les spécialistes. Les informations concernant d'anciennes entrées de grottes, des cavités oubliées, des sorties d'eau temporaires ou des particularités géologiques locales peuvent révéler des éléments cruciaux pour la compréhension du bassin d'alimentation.

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Pour mener à bien cette mission d'intérêt général, la collectivité s'appuie exclusivement sur les compétences techniques des spéléologues de Tarn-et-Garonne, réunis au sein du comité départemental de spéléologie (CDS 82). Cette collaboration institutionnelle permet de garantir une rigueur scientifique dans le traitement des données recueillies sur le terrain. L'actualisation des données est jugée urgente, trente ans après les premiers traçages effectués dans les années 1990, qui avaient déjà révélé plusieurs connexions hydrauliques importantes.

Impacts Concrets et Méthodologie d'Investigation

Le protocole d'étude prévoit un recensement méthodique de l'ensemble des phénomènes karstiques identifiés sur le bassin d'alimentation. Chaque site repéré fera l'objet d'une fiche descriptive détaillée, accompagnée d'un relevé topographique précis et d'un géoréférencement exhaustif. Un reportage photographique complet sera également réalisé pour chaque cavité, assurant ainsi une traçabilité visuelle et technique irréprochable pour les futurs utilisateurs de ces données.

À l'issue de ce long processus d'investigation, prévu pour se conclure en 2028, l'intégralité des données collectées sera compilée dans un mémoire technique officiel. Ce document sera remis à la Communauté de communes Quercy Vert Aveyron pour servir de base à la prise de décision stratégique. L'analyse fine du fonctionnement du réseau souterrain permettra d'établir une cartographie plus complète et plus actuelle, garantissant une protection pérenne de la ressource en eau potable pour l'ensemble du territoire concerné.