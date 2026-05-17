Recapitulatif des attaques de drones contre la Russie et la réponse ukrainienne en 5 points

Ce texte résume les attaques de drones contre la Russie en mars 2026, la riposte ukrainienne et le souhait de la Russie d\ʹen finir avant une trêve avec l\ʹUkraine. Il apporte également les communiqués de la défense russe et ukrainienne sur ces attaques.

Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de cette attaque de drones ukrainiens, dont 500 ont été abattus par la Russie, La Russie a indiqué ce dimanche 17 mai 2026 avoir été visée par l’une des attaques ukrainiennes les plus massives en plus de quatre ans de conflit, mobilisant Kiev avait promis de riposter, le ministère russe de la Défense a indiqué que sa défense antiaérienne avait abattu 556 drones ukrainiens entre 22h et 07h locales.

Ces interceptions, d’un niveau bien supérieur aux quelques dizaines le plus souvent constatées, ont eu lieu au-dessus de 14 régions russes ainsi que de la Crimée annexée et des mers Noire et d’Azov, a précisé la même source sur la messagerie russe Max. Guerre en Ukraine. La Russie veut régler des \"questions\" avant une trêve : Emmanuel Macron s\ʹimpatient





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