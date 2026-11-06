Rebecca Hampton : les séquelles persistantes de son accident de vélo en 2023

Trois ans après son grave accident de vélo à Marseille, Rebecca Hampton révèle les douleurs chroniques et la perte de sensibilité qui persistent malgré ses efforts de guérison.

Lactrice Rebecca Hampton partage son combat quotidien contre la douleur trois ans après un événement tragique qui a bouleversé son existence. Le 31 octobre 2023, elle a subi une chute grave à vélo près de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Malgré la résorption des traces visibles sur son visage, la comédienne de 53 ans souffre encore intensément des séquelles neurologiques de cet accident.

La réalité des douleurs post-accident

Dans une interview accordée au magazine Closer, publiée ce vendredi 6 novembre 2026, Rebecca Hampton explique qu'elle cherche toujours des solutions pour soulager ses douleurs persistantes. L'actrice révèle que les terminaisons nerveuses de son visage restent profondément touchées. Elle souffre notamment d'une perte de sensibilité sur le côté gauche de son visage. Cette atteinte physique invisible est source d'une réelle détresse au quotidien pour la star.

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Les stratégies médicales pour apaiser la souffrance

Trois ans et une opération chirurgicale plus tard, la comédienne ne se résigne pas. Rebecca Hampton consulte régulièrement des professionnels de santé dans des centres spécialisés. Elle tente également des médecines alternatives dans l'espoir d'apaiser son quotidien. Ces démarches répétées montrent sa volonté acharnée de trouver une issue à ses problèmes de santé nerveuse et physique.

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La résilience face à la vie professionnelle

Malgré ces souffrances physiques importantes, Rebecca Hampton refuse de se laisser freiner par ses séquelles. Elle continue de travailler activement, notamment sur les planches de théâtre. Chaque semaine, elle foule les planches sans laisser paraître son calvaire intérieur. Entre les tournages et ses rendez-vous médicaux, l'actrice avance sans se plaindre. Elle espère retrouver un jour un quotidien exempt de douleur tout en maintenant sa carrière.

L'influence de sa vie personnelle sur sa santé

Le contexte personnel de Rebecca Hampton inclut également des relations complexes. L'actrice a récemment confirmé avoir retrouvé l'amour deux ans après la disparition de son ex-partenaire, Patrick Bosso. Elle a expliqué publiquement pourquoi elle ne souhaite plus parler de leur relation passée. Ce soutien affectif semble jouer un rôle dans sa capacité à affronter ses défis médicaux actuels. Sa fille Eléa reste également un pilier central dans sa vie de maman célibataire.