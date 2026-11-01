Rebecca, Alfred Hitchcock, Daphne du Maurier, Prince Philip, Reine Elizabeth II

L'histoire méconnue de l'intimité émotionnelle entre Daphne du Maurier et le Prince Philip avant son mariage avec Elizabeth II, derrière le film Rebecca d'Alfred Hitchcock.

Le classique du suspense Rebecca , adapté par le réalisateur de génie Alfred Hitchcock, repose sur le roman de Daphne du Maurier paru en 1938. Le film, récompensé par l'Oscar du meilleur film en 1940, explore le souvenir de la première épouse de Maxim de Winter, incarné par Laurence Olivier, et la jeune femme jouée par Joan Fontaine. Derrière cette œuvre cinématographique emblématique se cache une histoire sentimentale méconnue liant l'écrivaine au prince Philip avant son union avec Elizabeth II.

Rencontre entre Daphne du Maurier et le Prince Philip

La biographe Seward évoque une proximité émotionnelle, bien que non physique, entre l'écrivaine et le militaire. Cette relation aurait été favorisée par le mari de Daphne, qui acceptait de mettre sa fierté de côté pour offrir à son épouse cette échappée, quitte à en souffrir personnellement. Selon la journaliste Stéphanie des Horts, Philip aurait retrouvé à Menabilly, la propriété de Daphne, une liberté que sa nouvelle condition d'époux de la reine ne lui permettait plus guère de goûter.

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Voyage à Menabilly avant le mariage royal

Avant les noces célébrées en novembre 1947 à l'abbaye de Westminster, Philip aurait séjourné en Cornouailles auprès de Daphne du Maurier. Les deux êtres se seraient rapprochés au fil de journées partagées, entre promenades et baignades dans la Manche. Le militaire aurait confié à l'écrivaine ses doutes et incertitudes au moment de repartir, suggérant que cette parenthèse a pu influencer le cours de son avenir.

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Réunion officielle à Menabilly en 1962

Les deux personnages se sont revus au moins une fois en mai 1962. La reine Elizabeth II, en tournée en Cornouailles, doit alors prendre le thé à Menabilly, la demeure de la romancière. La rencontre a visiblement impressionné la souveraine, qui aurait confié à son amie avoir été si intimidée qu'elle en a ressenti un malaise certain.

Contexte familial et rivalités dynastiques

L'histoire d'amour entre Elizabeth Bowes-Lyon et George VI, parents de la souveraine, montre qu'ils n'étaient pas emballés par ce prétendant. Le couple préférait le comte d'Euston, Hugh, comme gendre. Pourtant, leur union a duré plus de 70 ans, marquée par des visites royales importantes accueillant des dirigeants étrangers comme le président Kennedy ou le roi Hussein de Jordanie.