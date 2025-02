Réathlétisation : Hodge et Germain, des retours incertains à l'Aviron Bayonnais

Deux joueurs clés de l'Aviron Bayonnais, Reece Hodge et Gaëtan Germain, sont victimes de blessures à répétition et leur retour à la compétition reste flou. Le club reste discret sur leur situation, laissant les supporters perplexes.

Le 18 mai 2024, Reece Hodge plantait contre Perpignan ses deux seuls essais avec Bayonne. Quinze jours après, il jouait son dernier match à ce jour. À droite, Gaëtan Germain , le 7 février dernier à l’entraînement en marge du groupe. L’international australien a joué 7 matches en 18 mois avec Bayonne. L’arrière français, lui, manque à l’appel depuis 2022. Tous les deux ont été touchés au genou puis victimes de complications.

Le point sur leur situation Sur le site de l’Aviron, la même rengaine depuis de longs mois : « en réathlétisation ». L’infirmerie bayonnaise se remplit et se vide mais le statut de Reece Hodge et Gaëtan Germain n’évolue pas. Leur cas interroge les supporters. La communication du club est minimaliste, les demandes d’interviews systématiquement refusées. Qu’en est-il exactement ?\Recrue phare de l’intersaison 2023, l’international australien de 30 ans (63 sélections) n’a joué que sept matches (sur 50) en 18 mois, soit 14 % des rencontres de l’Aviron Bayonnais. Et pas la moindre cette saison. Sa dernière apparition remonte au 1er juin 2024, date de l’avant-dernière journée du précédent exercice. Ce jour-là, à Oyonnax, il se déchire l’adducteur droit sur une transformation. Mais à la reprise cet été, le polyvalent trois-quarts souffre finalement d’un hématome intra-osseux passé jusque-là inaperçu dans l’articulation du genou droit. Son ex-équipier Peyo Muscarditz, aujourd’hui à Agen (Pro D2), a connu les mêmes maux. La cicatrisation est très longue, l’inflammation toujours latente à chaque reprise de course. « Il galère avec cette blessure et on n’a pas vraiment de visibilité », souffle un membre de l’encadrement bayonnais, qui ne veut prendre aucun risque quant à son retour.À plusieurs reprises, Reece Hodge a repris la course. Son genou n’a pas bien réagi. Plusieurs protocoles ont été mis en place, avec le staff médical dirigé par Romain Guillemot, mais également des médecins extérieurs. Le joueur a même été courir sur des tapis de course anti-gravité, dans une clinique de Cambo-les-Bains (64), pour permettre une reprise progressive des appuis. Il suit aussi des soins de cryothérapie afin de baisser la chaleur de son articulation. Et ses vacances ont été dissociées du reste du groupe dans l’optique de favoriser sa réathlétisation. « Les derniers tests sont positifs mais on a encore des pourcentages à aller chercher, confie-t-on en interne. Reece, c’est un athlète, une Formule 1. On ne veut pas brûler les étapes ». Surtout pour un joueur encore sous contrat la saison prochaine. Et qui ne s’en sort pas après être arrivé blessé au pied à l’été 2023. « Il avait été plus infiltré que soigné par le staff des Wallabies », grince-t-on à l’Aviron. Reece Hodge, le 28 août 2024 à Jean-Dauger lors de la présentation de l’effectif aux abonnés. Le joueur n’a toujours pas joué cette saison. Le natif de Manly, quartier balnéaire de Sydney, espérait un retour aux entraînements collectifs en cette semaine de match contre l’UBB. Ce n’est toujours pas le cas. En attendant, il améliore un français quasi parfait et participe aux réunions des leaders d’attaque en compagnie de Camille Lopez, Arthur Iturria, Guillaume Rouet et Uzair Cassiem. « Il s’y file vraiment quand d’autres auraient lâché depuis longtemps en jouant si peu », livre un membre du vestiaire. Auteur d’un doublé ce samedi face à Perpignan (23-20), Reece Hodge a grandement participé à valider la place de l’Aviron en Top 14. Un véritable soulagement pour l’international australien, après une saison minée par les blessures. \Gaëtan Germain s’entraîne avec le préparateur physique Vincent Guénin, vendredi 7 février 2025, à côté de la séance collective de l’Aviron. 812 jours. Ce samedi, cela fera plus de deux ans et deux mois que Gaëtan Germain n’a pas foulé les terrains. Le 26 novembre 2022,lors d’une rencontre à Montpellier. Depuis, il a enchaîné les complications ligamentaires et cartilagineuses. Et à force de compenser, les soucis musculaires se sont accumulés. Voit-il enfin le bout du tunnel ? Le joueur doit reprendre les entraînements collectifs la semaine prochaine, lui qui multiplie les courses et coups de pied en marge du groupe, avec le préparateur physique Vincent Guénin, référent sur la réathlétisation. Le club l’a même autorisé à ne pas participer aux relations publiques avec certains sponsors les jours de match. « Ça le minait d’aller au stade » « Le problème de ces longues blessures, c’est que le corps n’est plus habitué à supporter certaines charges d’entraînement, indique un membre du staff. La réathlé est très spécifique. Et quand on rajoute l’incertitude du ballon, d’autres zones musculaires sont sollicitées ». Le buteur de 34 ans, qui a rarement connu des semaines complètes et sans pépin depuis sa blessure, s’est fait soigner chez des spécialistes du football. Il a également travaillé avec un préparateur mental, vivant mal les multiples rechute





