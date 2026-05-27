Réaménagement de la route des Coudrées : les riverains alertent sur les risques

Les habitants de Saint-Laurent-de-la-Prée s'opposent au projet de piste cyclable qu'ils jugent dangereux pour tous les usagers.

Le projet de réaménagement de la route des Coudrées, à Saint-Laurent-de-la-Prée, suscite une vive opposition parmi les riverains. Longue d'environ 900 mètres, cette voie relie le centre-bourg à Fouras.

Actuellement, elle dispose de trottoirs des deux côtés et de places de stationnement en quinconce, instaurées par l'ancienne municipalité pour ralentir la circulation. Le Département de la Charente-Maritime prévoit de supprimer ces aménagements pour créer une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large, à l'emplacement du trottoir nord, ainsi que de nouvelles places de stationnement.

Lors d'une réunion publique le 27 avril, les habitants ont exprimé leur stupéfaction face à ce projet, selon Daniel Caron, à la tête d'un collectif informel. Ils dénoncent la suppression totale du trottoir en sortie du village et de toutes les places de stationnement en entrée et sortie, au profit d'une piste cyclable à ras des propriétés privées. Didier Paupardin, autre riverain mobilisé, explique que la principale inquiétude concerne la sécurité.

En sortant de chez eux, les automobilistes ne pourront pas voir les cyclistes ou les piétons arrivant sur la piste cyclable, faute d'espace de visibilité suffisant. De même, les cyclistes risquent de ne pas apercevoir les véhicules sortant des propriétés. Les piétons, quant à eux, seront tentés de marcher sur la piste cyclable, ce qui augmente les dangers.

Par ailleurs, la voie réservée aux voitures deviendra plus rectiligne et propice aux excès de vitesse, car les limitations sont déjà peu respectées. Les riverains ne sont pas opposés au principe d'une piste cyclable reliant la gare TER de Saint-Laurent-de-la-Prée à Fouras, mais ils estiment qu'elle ne doit pas compromettre la sécurité des habitants. Ils proposent un plan B alternatif, qu'ils souhaitent soumettre aux élus, incluant un espace de séparation entre la piste et les entrées de propriétés.

Le maire, Olivier Coche Dequéant, indique que la municipalité s'en tient pour l'instant aux annonces du Conseil départemental. Ce dernier défend son projet dans le cadre du Plan vélo du quotidien, adopté en 2024, visant à promouvoir les déplacements à vélo pour les trajets quotidiens. L'itinéraire passant par la route des Coudrées est un axe prioritaire pour relier Fouras à la halte TER.

Selon le Département, la piste cyclable sera implantée sur la partie nord de la rue, réduisant la chaussée à la circulation automobile, tandis qu'un trottoir accessible sera aménagé au sud. Les travaux de réseaux d'eau potable et pluviale sont en cours, mais ceux de la route ne débuteront qu'à la rentrée, laissant une fenêtre de discussion. Les riverains espèrent que leur voix sera entendue et que le Département reviendra sur sa copie pour garantir la sécurité de tous





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