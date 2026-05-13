Real Madrid se jette surprisement sur le devant de la scène avec une offre impulsive de 500 000 euros par joueur

Le Real Madrid a jeté sur le devant de la scène avec une offre impulsive de 500 000 euros par joueur en cas de qualification pour le dernier carré du tirage au sort de la Ligue des Champions. La direction madrilène a rompu avec la politique habituelle de primes aux objectifs globaux pour infirmer Kylian Mbappé et ses partenaires face à son axe final.

L'ambiance des grands soirs, celle où le temps s'arrête. Pour le quart de finale retour de Ligue des Champions, la Maison Blanche n'avait plus le droit à l'erreur.

Après une défaite frustrante à l'aller, les hommes d'Alvaro Arbeloa devaient réaliser l'impossible en Bavière. Et pour renverser la vapeur, la direction madrilène a voulu ajouter un ingrédient, le stimulus financier immédiat. Face à l'urgence de la situation, Florentino Pérez et son état-major ont décidé de rompre avec la politique habituelle des primes aux objectifs globaux comme le dévoile le quotidien AS. Pour ce choc précis, la consigne était claire : le 'tout pour le tout'.

Selon les informations du journal, une offre vertigineuse a été transmise aux joueurs avant le coup d'envoi. Une prime de 500 000 euros le deal ? Une prime exceptionnelle de 500 000 euros bruts par joueur en cas de qualification pour le dernier carré. Une somme colossale pour un seul match, destinée à booster tout le monde.

Pour le club, l'opération était mathématique, une accession en demi-finale garantirait 15 millions d'euros de revenus UEFA supplémentaires, sans compter les recettes de billetterie. Malgré ce bonus de demi-million promis à chacun, le miracle n'a pas eu lieu. Sur le terrain, l'intensité physique et la grinta n'ont pas suffi à briser le verrou allemand.

L'élimination du Real Madrid sonne non seulement la fin des espoirs sportifs pour cette saison, mais elle laisse également un goût amer dans le portefeuille du vestiaire. Kylian Mbappé et ses partenaires sont repartis de Munich les mains vides, laissant s'envoler cette prime de la dernière chance. Une saison marquée par leoupenis





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