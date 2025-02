Real Madrid S'impose Face à Manchester City en Ligue des Champions!

Le Real Madrid a remporté une victoire inattendue face à Manchester City en Ligue des Champions. Menés deux fois par les buts d'Erling Haaland, les Madrilènes ont toujours su égaliser avant de finalement profiter d'une erreur défensive des Mancuniens pour s'imposer à la dernière minute grâce à Bellingham.

Le match se termine ! Le Real Madrid l'emporte 3 buts à 2 face à Manchester City après un match incroyablement intense. Menés deux fois par les buts d'Erling Haaland , les Madrilènes ont toujours su égaliser avant de finalement profiter d'une erreur défensive des Mancuniens pour s'imposer à la dernière minute grâce à Bellingham.

City n'aura pas beaucoup de temps pour se ressaisir avant de tenter de renverser la situation lors du match retour à Madrid, mercredi prochain ! Le premier but de Brahim Diaz, formé à Manchester City mais qui n'a pas célébré, lors de cette saison en Ligue des Champions.Alors que le Real Madrid semblait sur le point de concéder une défaite, Jude Bellingham a inscrit le but de la victoire dans les dernières secondes. Sur un long ballon au milieu de terrain, Kovacic tente de remettre vers Rico Lewis, mais est devancé d'un rien par Vinicius qui peut se présenter devant Ederson et piquer le ballon. Le ballon roule au ralenti avant d'être prolongé au fond des filets par Bellingham, 2-3 ! Le Real Madrid égalise grâce à Brahim Diaz ! Après une frappe de Vinicius repoussée par Ederson, qui a manqué sa relance au départ de l'action, c'est Diaz qui est le premier sur le ballon dans la surface mancunienne et reprend victorieusement du droit, 2-2 ! Tchouaméni avait eu du temps pour centrer depuis le côté droit, mais il envoie le ballon directement dans les gants d'Ederson. Changement pour le Real, Luka Modric a fait son entrée sur la pelouse, c'est Dani Ceballos qui a rejoint son banc.Haaland redonne l'avantage à Manchester City ! Du gauche, il ouvre son pied pour prendre Courtois à contre-pied, 2-1. Foden s'est fait mal au genou droit sur ce contact avec Ceballos, on attend un peu avant de se mettre en place pour le penalty en attendant que l'international anglais, pris en charge par son staff médical, ne se relève. Monsieur Turpin n'a pas hésité longtemps avant de sanctionner cette intervention de Ceballos à l'entrée de la surface madrilène sur Foden, auteur d'un double-contact





Eurosport_FR / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

REAL MADRID MANCHESTER CITY LIGUE DES CHAMPIONS FOOTBALL BINGHAM HAALAND

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Manchester City-Real Madrid et Brest-PSG: Le tirage des barrages de la Ligue des championsLe tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a dévoilé les confrontations tant attendues. Manchester City et le Real Madrid s'affrontent tandis que Brest et le PSG s'écharpent dans un duel 100% français.

Lire la suite »

Ligue des champions : Brest défiera le PSG en barrages, un choc Manchester City-Real MadridLe tirage au sort des barrages de la Ligue des champions ce vendredi 31 janvier a abouti à une confrontation 100 % française entre Brest et Paris, tandis que Monaco défiera le Benfica Lisbonne.

Lire la suite »

Manchester City - Real Madrid : Un Rematch de Haute Voltige en Barrage de Ligue des ChampionsLes deux titans du football européen, Manchester City et le Real Madrid, se retrouveront en barrage de Ligue des Champions après un tirage au sort palpitant. Cette rencontre promet d'être un véritable choc galactique, rappelant les confrontations épiques de la saison dernière.

Lire la suite »

Un nouveau coup dur pour le Real Madrid avant l'Atlético et Manchester CitySortie sur blessure samedi lors du match contre l'Espanyol, Antonio Rüdiger est touché au biceps fémoral de la jambe droite et devrait être absent 20 jours, annonce la presse madrilène. Il manquera au moins deux matchs décisifs, celui pour le titre en Liga contre l'Atlético la semaine prochaine et...

Lire la suite »

Real Madrid : terrible coup dur pour Rüdiger, qui va rater Manchester City !Un terrible coup dur a été confirmé pour le Real Madrid avec son défenseur Antonio Rüdiger.

Lire la suite »

David Alaba blessé: Le Real Madrid en difficulté avant le choc face à Manchester CityLe défenseur central du Real Madrid, David Alaba, est victime d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs semaines. Cette absence est un coup dur pour le club madrilène, surtout à l'approche des barrages de Ligue des champions face à Manchester City (11 et 19 février).

Lire la suite »