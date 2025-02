Real Madrid S'Impose à l'Etihad et Met Fin à la Série Invaincu de Manchester City

Le Real Madrid a réalisé un exploit en s'imposant 3-2 contre Manchester City lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette victoire met fin à une série de 34 victoires consécutives à domicile en Champions League pour les Citizens.

Le Real Madrid a réalisé une performance remarquable hier soir en s'imposant sur la pelouse de l' Etihad Stadium contre Manchester City avec un score de 3-2. Cette victoire met fin à une série impressionnante de 34 matches sans défaite à domicile en Ligue des champions pour les Citizens, une série qui datait du 19 septembre 2018 et qui avait été interrompue par l'Olympique lyonnais, portant également le maillot orange ce jour-là.

La comparaison est amusante, car les Merengue ont également arboré le même uniforme orange hier soir contre Manchester City.Cette victoire amène le Real Madrid à une position avantageuse avant le match retour, qui promet d'être tout aussi intense. L'entraîneur Carlo Ancelotti a exprimé sa satisfaction après le match : « Calme, heureux, nous avons fait une bonne première mi-temps dans ce match. Nous avons pris un petit avantage. Il faut continuer comme ça au match retour. Le match s'est bien déroulé. Je pense que c'est un match complet dans tous les aspects. Tout le monde a travaillé dur. Nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous n'avons pas baissé les bras quand nous étions menés au score. C'était un match très complet. Je pense que nous méritions la victoire. Ils ont pris l'avantage sur le penalty, mais les quatre attaquants ont été très efficaces. Ils auraient pu être un peu plus précis, mais ils ont généré beaucoup de choses grâce à leur mobilité et à leur qualité. Je ne pense pas que les choses seront différentes (pour le retour). Ce sera un match complet. Nous devons souligner que nous avons bien défendu, avec un bloc compact. Quand nous avons été remis sous pression, ils nous ont posé des problèmes. », a déclaré Ancelotti.La rencontre a été marquée par des moments de tension et des échanges rapides entre les deux équipes. Le Real Madrid a montré une grande volonté de marquer et a su profiter des opportunités qui se sont présentées. Manchester City, quant à lui, a lutté pour retrouver son rythme habituel et a montré des faiblesses défensives. Le match retour promet d'être un véritable duel au sommet, avec les deux équipes déterminées à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.





