Real Madrid's Five-in-a-Row: The Legend of Santiago Bernabeu and the Birth of the Champions League

Explore the remarkable story of Real Madrid's five consecutive European Cup victories, led by the visionary leadership of Santiago Bernabeu, and the birth of the Champions League.

Les vainqueurs en série de la C1 - Cinq titres d'affilée, le record établi par le Real Madrid dès les cinq premières éditions qui tient encore et toujours Ancêtre de la Ligue des champions, la Coupe des clubs champions européens a d'emblée sacré le club qui la remporterait le plus souvent, le Real Madrid , dont le président Santiago Bernabeu avait été l'un des pères fondateurs.

Le capitaine du Real Madrid José Maria Zarraga soulève le trophée le 18 mai 1960 après la finale remportée face à l'Eintracht Francfort à Glasgow (7-3), la cinquième d'affilée pour le club espagnol. La légende raconte que Santiago Bernabeu a pu être pris de court par la victoire de sa propre équipe. Le 14 juin 1956, la Coupe des clubs champions européens arrive au terme de sa première édition. La finale oppose le Real Madrid au Stade de Reims.

Le cadre en est le Parc des Princes. Le président du Real prépare le discours qu'il tiendra lors du dîner protocolaire d'après match. L'ancien avocat au verbe facile l'écrit dans le taxi le menant au stade. Le titre qu'il choisit : « Perdre à Paris, ce n'est pas perdre ».

Le dirigeant espagnol n'est pas seulement celui qui a présidé aux destinées du Real de 1943 à 1978 : il l'a fait entrer dans la modernité avec un stade qu'il a transformé en immense arène et qui a porté son nom de son vivant (dès 1955). Bernabeu est aussi l'un des pères de la Coupe des clubs champions européens, ancêtre de la Ligue des champions.

Parce que le projet imaginé par des journalistes de, en décembre 1954, de lancer une compétition mettant aux prises les plus grands clubs du continent, avait besoin d'appuis ; que l'UEFA nouvellement créée n'en était pas un puisqu'elle ne souhaitait pas s'en occuper ; qu'il fallait donc le soutien des clubs concernés, et que Bernabeu en a été le chef de file. Tout s'est joué lors de deux jours de discussions à l'hôtel Ambassador, à Paris, les 2 et 3 avril 1955.

Conviés par, les 16 clubs représentés s'étaient accordés ce jour-là pour donner naissance au bébé que l'UEFA allait, finalement, s'empresser de couver. Co instigateur du projet, Jacques Ferran, alors jeune plume du quotidien, écrira plus tard : « Le président du Real Madrid, Santiago Bernabeu, accompagné par son jeune et trépidant trésorier, Raimundo Saporta, fut pour beaucoup dans le succès de ces réunions.

Son français parfois précaire était largement suffisant pour que tout le monde comprît qu'il fallait aller de l'avant. Sa bonhomie et sa politesse cachaient une autorité extrêmement précieuse. Sa personnalité et le poids de son grand club, qu'il jetait dans la balance, furent des atouts absolument décisifs dans le succès de l'entreprise »Bernabeu est nommé vice-président de la commission d'organisation de la compétition. Mise devant le fait accompli, l'UEFA accepte de s'en occuper.

La Coupe des clubs champions européens peut débuter. Mais va-t-elle avoir raison du « rideau de fer » qui sépare alors le continent en deux ? Il n'empêche pas la tenue d'un premier match qui oppose le Sporting Portugal au Partizan Belgrade. Au tour suivant, ce même Partizan doit affronter le Real.

Nous sommes en 1955. Cinq ans plus tard, le général Franco refusera que l'équipe d'Espagne se rende en URSS pour les quarts de finale de la première édition de la Coupe d'Europe des nations - l'obligeant à déclarer forfait. Mais pour l'heure, Franco n'a pas voix au chapitre. Espagne et Tchécoslovaquie n'entretiennent aucune relation diplomatique, mais Bernabeu accueillera le Partizan avec les honneur





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