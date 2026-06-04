Real Madrid : Riccardo Calafiori, priorité de Mourinho pour la défense

Le Real Madrid cible Riccardo Calafiori d'Arsenal comme renfort défensif prioritaire, sous l'impulsion de José Mourinho. Entre élections présidentielles et résistance des Gunners, le dossier s'annonce complexe.

Le Real Madrid traverse un été agité sur le marché des transferts, avec des élections présidentielles imminentes et une stratégie de recrutement ambitieuse. Parmi les nombreuses rumeurs, un nom émerge avec insistance : Riccardo Calafiori , le défenseur d' Arsenal , serait la priorité absolue de José Mourinho pour renforcer la défense madrilène.

Le technicien portugais, pressenti pour prendre les rênes de l'équipe si Florentino Pérez remporte les élections, connaît bien le joueur italien pour l'avoir entraîné à l'AS Rome. Calafiori, âgé de 24 ans, s'est distingué par sa polyvalence et sa solidité défensive, mais son passage à Arsenal a été marqué par des blessures et une adaptation en demi-teinte.

Malgré cela, Mourinho voit en lui un élément capable de s'imposer au plus haut niveau et de s'intégrer dans le système exigeant du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes auraient déjà pris contact avec l'entourage du joueur pour sonder le terrain.

Cependant, Arsenal ne semble pas disposé à laisser partir son défenseur. Lié au club londonien jusqu'en 2029, Calafiori est considéré comme un pilier du projet de Mikel Arteta. Les Gunners ont investi massivement pour l'attirer et comptent sur lui pour les saisons à venir. Toute tentative de négociation se heurte donc à une résistance farouche de la part d'Arsenal, qui exigerait une indemnité de transfert très élevée pour envisager un départ.

Le Real Madrid devra faire preuve de persuasion et de moyens financiers conséquents pour espérer conclure cette opération. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large où le Real Madrid doit jongler entre les impératifs sportifs et les enjeux politiques internes. Les élections présidentielles, prévues pour cet été, pourraient bouleverser la planification du mercato. Florentino Pérez, favori, mise sur un recrutement spectaculaire pour séduire les socios, tandis que ses adversaires promettent une gestion plus rigoureuse.

Le dossier Calafiori illustre parfaitement ces tensions : Mourinho, s'il devient entraîneur, veut des renforts immédiats, mais la direction actuelle temporise. En coulisses, les agents et les intermédiaires s'activent pour trouver une issue. Reste à savoir si le joueur lui-même souhaite quitter Arsenal après une seule saison. Son entourage évoque un désir de challenger en Liga, mais aussi des inquiétudes quant à son temps de jeu.

Le mercato estival promet d'être long et complexe pour le Real Madrid, entre ambitions démesurées et réalités financières





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