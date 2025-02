Real Madrid Raconte Une Nouvelle Histoire, S'imposent In Extremo Face À Manchester City

Le Real Madrid a réalisé un retour spectaculaire pour s'imposer in extremis sur la pelouse de Manchester City (3-2) dans le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Mbappé a égalisé à 1-1, tandis que Haaland a inscrit un doublé pour les Citizens.

Mené deux fois au score, le Real Madrid a réalisé un retour spectaculaire pour s'imposer in extremis sur la pelouse de Manchester City (3-2), en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Mbappé a égalisé à 1-1, tandis qu' Haaland a inscrit un doublé pour les Citizens. Le match : 2-3. Cette affiche, qui pourrait ressembler à une finale, oppose les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions.

Mais il ne s'agit que du match aller des quarts de finale, et alors que Manchester City traverse une phase difficile en Premier League et a dû attendre la dernière journée de la phase de groupes pour rester en course dans la compétition, c'est le tenant du titre madrilène qui s'est imposé à l'Etihad Stadium (3-2).Après quinze minutes, la domination du Real était totale, avec notamment un penalty annulé par le VAR pour hors-jeu puis une immense occasion sur laquelle Ferland Mendy voyait son tir repoussé par Aké. Mais à la 19e minute, c'est Manchester City qui prenait l'avantage quand Haaland, au terme d'une superbe action collective, trompait Courtois à bout portant (1-0, 17e). La validation du but prenait un temps fou, mais Clément Turpin finissait par montrer le rond central. La suite ? Des occasions des deux côtés, avec notamment une frappe de Vinicius déviée sur la barre par Akanji (25e), une barre trouvée cette fois par Akanji sur un corner de De Bruyne (37e), puis une autre barre après un tir de Haaland dévié par Camavinga (46e) ! Après avoir manqué plusieurs occasions auparavant, Mbappé a permis au Real de revenir à hauteur, avec un peu de réussite (60e). Et si l'issue de la rencontre a semblé basculer sur une faute grossière de Ceballos sur Foden, une sentence transformée par Haaland (2-1, 80e), tout a changé ensuite. On l'a dit, Manchester City est une ombre, et le Real Madrid a profité des largesses mancuniennes pour tout renverser par Brahim Diaz (86e) et Bellingham (90e+ 2).Dans une semaine, un des grands favoris de la compétition sera au tapis, et les Citizens sont, pour l'instant, au plus mal. Les joueurs : Haaland 2 - Mbappé 1. Il y avait un match dans le match et, contrairement à son équipe, Haaland a pris le meilleur dans son duel à distance avec Mbappé. Muet lors de ses quatre précédents matches face au Real, le Norvégien a enfin trouvé la faille contre les Merengue. Une superbe action, une remise de la poitrine tout en intelligence et en finesse de Gvardiol pour l'attaquant, dont la frappe du gauche à bout portant ne laissait aucune chance à Courtois (19e). La malédiction était rompue et, si Haaland trouvait ensuite la barre d'une frappe déviée (46e), il ne tremblait pas au moment de convertir le penalty du 2-1. Kylian Mbappé a lui égalisé quand sa reprise acrobatique et topée du tibia, après un service de Ceballos, a laissé sans réaction Ederson (60e). Mais l'attaquant français aurait pu marquer plus d'un but s'il avait fait preuve de plus de justesse : une frappe captée par Ederson (11e), une autre au-dessus (45e), un tir repoussé par le gardien brésilien (55e), un autre sur le poteau (67e) alors que l'attaquant était hors-jeu. Mais à la fin du match, c'est bien l'ancien Parisien qui pouvait avoir le sourire





