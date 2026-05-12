Real Madrid president Florentino Perez dismisses resignation rumors, calls for elections, lashes out at press

President of the Spanish football club Real Madrid Florentino Perez rejects the idea of a potential resignation amidst election calls and fierce criticism of the media.

NEWS TEXT: Lors d'une conférence de presse exceptionnelle ce mardi, le président du Real Madrid Florentino Perez a réfuté l'idée d'une éventuelle démission mais a tout de même convoqué des élections.

Il a également dénoncé des mensonges et attaqué la presse. Florentino Perez était là pour régler ses comptes avec sa presse mardi, lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Dès le début de sa prise de parole, le président du Real Madrid a éteint la rumeur d'une éventuelle démission, en demandant tout de même la tenue future d'élections. Dans les faits, il devra tout de même démissionner pour pouvoir tester sa cote de popularité et possiblement être réélu. ...





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Real Madrid Florentino Perez Resignation Rumors Election Calls Media Criticism

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