Real Madrid à Pampelune : Osasuna, un adversaire piège pour les Merengue

Après une victoire éclatante en Ligue des Champions face à Manchester City, le Real Madrid se rend à Pampelune pour affronter une équipe d'Osasuna en excellente forme. Le match s'annonce comme un véritable test pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Après quelques chausse-pieds dans la presse, le Real Madrid a remis les pendules à l'heure en remportant un succès éclatant contre Manchester City en Ligue des Champions. Il faut rappeler que les Merengue étaient en difficulté avec deux matches consécutifs sans victoire en Liga , une défaite contre l'Espanyol et un nul lors du derby contre l'Atletico.

Mais comme à son habitude, le club madrilène a fait preuve de caractère face à une des équipes favorites du championnat anglais en s'imposant 3-2 grâce à des buts de Brahim Diaz et Jude Bellingham dans les dernières minutes. En Liga, le Real Madrid reste leader mais avec un seul point d'avance. Pour confirmer sa position dominante et renouer avec la victoire en championnat, il se rend à Pampelune face à une équipe d'Osasuna en bonne forme. Les locaux ont affiché leur puissance face aux grands clubs en remportant des victoires contre la Real Sociedad (2-1) et le FC Barcelone (4-2). Le match s'annonce donc comme un véritable test pour les hommes de Carlo Ancelotti.Le match entre Osasuna et le Real Madrid sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 2, samedi 15 février à 16h15 au Stade El Sadar de Pampelune. Pour suivre la Liga en intégralité, il faut souscrire à un abonnement payant auprès du groupe beIN SPORTS. Les compositions probables sont les suivantes : Osasuna : Herrera ; Areso, Catena, Herrando, Cruz ; Moncayola, Torro, Oroz ; Garcia, Budimir, Zaragoza. Real Madrid : Courtois ; Vallejo, Asencio, Tchouaméni, Garcia ; Modric, Camavinga, Guler ; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.





