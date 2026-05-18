Reading Into the Gaze: How the Brain Decodes Intention Behind a Gaze

A study by Jelena Ristic, a professor at the McGill University, investigates how the brain deciphers the intention behind a gaze. She and her team observe the participants watching videos where eye movements are intentionally or unintentionally induced. The participants are then required to predict the intended direction of the gaze while before it is fully formed.

Depuis toujours, l’humain vit en groupe. Ce mode de vie social complexe a façonné notre cerveau, en renforçant sa capacité à décoder les signaux du visage - notamment ceux provenant des yeux.

C’est un système qui a évolué pour permettre des échanges très rapides d'informations sociales. Pour approfondir la compréhension des mécanismes du regard dans les interactions sociales, Jelena Ristic et son équipe ont mené une série d’expériences impliquant entre 70 et 81 volontaires. Les participants ont visionné des vidéos où des personnes tournaient leur regard à gauche ou à droite. Parfois, ces mouvements oculaires étaient spontanés, d'autres fois, ils étaient délibérément provoqués.

Les séquences s'arrêtaient juste avant que le mouvement ne s'effectue, et les participants devaient alors deviner dans quelle direction le regard allait se diriger. Les résultats ? Le taux de bonnes réponses restait stable, mais la rapidité des réponses augmentait lorsque le regard était intentionnel. La vitesse de réaction des observateurs suggère qu’ils reconnaissent inconsciemment les mouvements oculaires intentionnels, et y réagissent plus vite.

En d'autres termes, nous pouvons percevoir l'intention derrière un regard avant même qu’elle ne se manifeste pleinement. À l'avenir, les chercheurs voudraient mesurer avec précision la vitesse, la trajectoire et la fréquence de clignement dans les différents types de regards et déterminer si ces éléments varient selon l'intention ou selon les profils des observateurs. En somme, lire dans les yeux n’a donc rien d’un pouvoir magique.

C’est une compétence profondément ancrée en nous, essentielle à la survie de nos ancêtres, et toujours à l'œuvre dans nos interactions quotidiennes. Behind every movement of the gaze, an intention emerges. And our brain, without even being conscious of it, often decodes it. — Jelena Ristic, a professor in the department of psychology at McGill university





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Human Brain Social Interactions Eye Movements Human Behaviour Neuroscience

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