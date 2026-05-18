Réaction des professionnels au rachat Canal+ -uCG- au risque d'exil de certains signataires et inquiétude pour canal +e en financement du cinéma français

Au cours de la soirée du lundi 18 mai, le collectif a annoncé avoir recueilli 651 signatures supplémentaires en 24 heures. Elles ont été soumises en réaction aux déclarations du patron de Canal+, Vincent Bolloré, principal actionnaire du groupe Canal+, concernant le rachat d'UGC. Le texte publié récemment critique l'influence de Bolloré, en négociant un rachat d'UGC, tandis que Canal+ reste le premier financier du cinéma français avec près de 170 millions d'euros investis chaque année.

Le collectif a recueilli 651 signatures supplémentaires en 24 heures. Elles ont été soumises en réaction aux déclarations du patron de Canal+ . Le texte publié récemment critique l'influence de Vincent Bolloré , principal actionnaire du groupe Canal+ , en negotiator un rachat d'UGC, tandis que Canal+ reste le premier financier du cinéma français avec près de 170 millions d'euros investis chaque année.

Des professionnels craignent alors qu'une partie des signataires soit progressivement écartée de certains projets ou financements. Jeanne Herry estime que la réaction de Canal+ risque d'alimenter les inquiétudes déjà présentes dans le secteur. Le Festival de Cannes aura lieu courant mai et Virginie Efira et Niels Schneider s'offrent un baiser enflammé sur le tapis rouge. Vous pouvez vous inscrire aux newsletters du HuffPost pour recevoir par email les informations les plus importantes et une sélection des meilleurs articles.

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