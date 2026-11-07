RC Vannes déplace son match UBB à la Beaujoire pour 35 000 fans

Le RC Vannes joue face à Bordeaux-Bègles à Nantes le 8 novembre. 35 322 places vendues en une heure à la Beaujoire pour une grande fête du rugby breton en Top 14.

Le Stade de la Beaujoire, habituellement dédié au football avec le FC Nantes, accueillera le match de rugby opposant le RC Vannes à l' Union Bordeaux-Bègles le dimanche 8 novembre. Cette rencontre de la 9e journée du Top 14 marque une étape importante pour le club vannetais qui décide de jouer à l'extérieur de son habituel domicile, la Rabine, pour atteindre un large public.

Une billetterie record et une capacité historique

La décision de délocaliser ce match a conduit à une vente exceptionnelle de billets qui dépasse les attentes des organisateurs. Dès l'ouverture de la billetterie le 21 octobre, l'intégralité des 35 322 places disponibles a été vendue en seulement une heure. Cette performance commerciale démontre l'engouement considérable suscitée par cette initiative dans l'Ouest de la France.

Also read Union Bordeaux-Bègles (UBB) : Coleman forfait pour le déplacement à Vannes et indisponible plusieurs semaines

Pour le RC Vannes, il s'agit d'une première de jouer dans un stade d'une telle envergure au sein du championnat élite français. Cette capacité de 35 000 places offre aux supporters bretons l'opportunité de vivre une expérience inédite et festive, transformant cette journée sportive en un véritable rassemblement communautaire majeur pour la région.

Initiatives logistiques et soutien des supporters

Le principal groupe de supporters de Kerlenn Gwened, dirigé par Olivier Jouan, compte 1 094 adhérents et voit dans cet événement une célébration du rugby local. Malgrés les défis logistiques tels que le transport de matériel comme les tambours et les tifos, qui engendre des frais supplémentaires d'au moins 1 000 euros pour les clubs de supporters, l'enthousiasme demeure intact.

Advertisement

Pour faciliter l'accès au stade nantais, le club a mis en place un service de train spécial au tarif unique de 10 euros aller-retour. Cette solution de transport abordable devrait bénéficier à près de 1 000 supporters vannetais, leur permettant de rejoindre facilement la Cité des Ducs pour vivre ce moment sportif unique avec leur équipe favorite.

Stratégie sportive et reconnaissance institutionnelle

Martin Michel, directeur général du RC Vannes, explique que cette opération s'est faite naturellement en collaboration avec le FC Nantes. Le club de football avait exprimé sa volonté de s'ouvrir à d'autres événements, offrant ainsi une fenêtre compatible pour accueillir cette belle affiche du Top 14 sans conflit avec les forces de l'ordre.

Cette stratégie vise à asseoir l'ambition du club au-delà de sa ville de 55 000 habitants. Martin Michel souligne que le RC Vannes reste largement bénéficiaire de ces opérations malgré les charges annexes. L'objectif est de démontrer que le rugby breton peut créer de l'événementiel sportif concurrentiel face aux grandes métropoles, tout en restant ancré à Vannes.

Héritage sportif de la Beaujoire et contexte actuel

La Beaujoire possède une longue histoire d'accueil du rugby, ayant déjà organisé des demi-finales du Top 14 en 2013 et plusieurs test-matchs internationaux. Le souvenir le plus marquant reste la célèbre victoire du XV de France contre la Nouvelle-Zélande le 15 novembre 1986, une rencontre surnommée la bataille de Nantes qui s'est soldée par un score de 16-3.

Advertisement

Dans ce contexte historique, le match du 8 novembre 2024 se distingue également par la présence de l'Union Bordeaux-Bègles. Le club girondin doit faire face à l'absence de Coleman, forfait pour plusieurs semaines, ce qui complexifie leur déplacement. Cette rencontre à Nantes promet donc une ambiance particulière pour le rugby breton face à un adversaire affaibli mais déterminé.