RC Lens : Olivier Pantaloni et Patrick Videira favoris pour succéder à Pierre Sage

Le RC Lens, après le départ surprise de Pierre Sage un an après son arrivée, recherche un nouvel entraîneur. Olivier Pantaloni et Patrick Videira sont les favoris pour reprendre les rênes de l'équipe, qualifiée en Ligue des champions.

Le Racing Club de Lens se retrouve à nouveau en quête d'un nouvel entraîneur après la décision surprise de Pierre Sage de quitter son poste, seulement un an après son arrivée.

Cette situation marque le troisième changement d'entraîneur en trois ans pour le club lensois, reflétant une certaine instabilité malgré les succès sportifs récents. Les nouveaux dirigeants, Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, fraîchement installés par le président Joseph Oughourlian, doivent donc relancer le processus de recrutement. Selon les informations, deux noms se dégagent clairement comme des favoris : Olivier Pantaloni, l'entraîneur de Lorient, et Patrick Videira, celui du Mans.

Ces deux techniciens sont considérés comme les mieux placés sur la short-list établie par le club pour succéder à Pierre Sage. En revanche, d'autres profils, comme celui de Sébastien Pocognoli, semblent avoir été écartés d'office. La perspective de diriger une équipe directement qualifiée en Ligue des champions, dans un environnement sain et ambitieux, attire naturellement de nombreux candidats.

Le profil recherché par Lens doit cependant répondre à des critères précis : s'inscrire pleinement dans l'identité de jeu lensoise, basée sur le 3-4-3, l'intensité, la prise de risque et un football offensif. Une compatibilité avec Yannick Cahuzac, dont le retour au sein du staff a été acté en janvier, est également un paramètre important.

Jean-Louis Leca, le directeur sportif, souhaitait déjà rapatrier son ami et ancien capitaine il y a un an, mais Lorient, avec qui Cahuzac était sous contrat, avait alors bloqué la manœuvre. Bien qu'il ait déjà été adjoint de Franck Haise au Racing lors de la saison 2022-2023, le Corse est perçu comme un futur numéro un chez les Sang et Or, mais il doit auparavant obtenir son brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF), qu'il prévoit de passer lors de la saison 2026-2027.

Par conséquent, Lens recherche bien un entraîneur principal immédiatement opérationnel, mais n'exige pas forcément un profil très expérimenté sur la scène européenne





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