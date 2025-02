RC Auch - Pays Sud Toulousain : La finale de la poule

Le leader du groupe 9 de Fédérale féminine 2, le RC Auch, accueille le Pays Sud Toulousain, deuxième, dans un match décisif pour le classement.

Ce dimanche, les deux meilleures équipes du groupe 9 de Fédérale féminine 2 s'affrontent dans un duel crucial. Le RC Auch, leader avec quatre victoires consécutives bonifiées, accueille le Pays Sud Toulousain , deuxième, en série victorieuse de six matchs. À deux journées de la fin du championnat, le coach auscitain qualifie cette rencontre comme « la finale de la poule ». Le suspense règne quant à la place finale sur le podium.

Les Lionnes gersoises, avec 46 points, mènent la danse, suivies de près des Haut-Garonnaises, qui totalisent 43 points. Le classement est donc précaire et ce match peut en changer radicalement. Le RC Auch, cependant, n'est pas inquiet. Les protégées de Laurent Lafforgue ont déjà réussi à tenir en échec le Pays Sud Toulousain lors de leur dernière rencontre, finissant au nul (34-34) après avoir mené jusqu'à cinq minutes de la fin. « À cinq minutes de la fin, on avait le bonus offensif. On fait finalement match nul… De cinq points, on se retrouve à deux », se rappelle l'entraîneur du RC Auch. Ce nul coûteux pourrait peser lourd si le résultat de dimanche n'est pas favorable.Le RC Auch est déterminé à éviter les erreurs du passé. « On a identifié les points forts de l’équipe d’en face. Mais, en fait, entre les blessures, les malades, etc. On doit faire un plan de jeu, aussi, pour avoir une équipe qui soit uniforme sur tout le match », explique Laurent Lafforgue. L'entraîneur auscitain voit cette rencontre comme une occasion de peaufiner les stratégies pour les prochaines échéances. « Il faut apprendre à serrer les dents, à ne pas faire de fautes… C’est un match de phase finale, on y va pour gagner ! », déclare-t-il avec détermination.





