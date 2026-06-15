Razer Basilisk V3 à -50% : la souris gaming MMO et MOBA passe sous les 43€

La Razer Basilisk V3, souris gaming filaire plébiscitée, est en promotion à 42,86€ sur Amazon, soit une réduction de 50%. Idéale pour les joueurs droitiers amateurs de MMO et MOBA, elle offre 11 boutons programmables, un capteur Focus+ 26 000 DPI et une molette HyperScroll.

La Razer Basilisk V3 , l'une des souris gaming filaires les plus abouties du marché, vient de passer sous la barre des 43 euros sur Amazon, une remise de 50 pour cent sur son prix conseillé.

Cette offre intervient avant même le lancement du Prime Day, ce qui en fait une opportunité rare pour les joueurs PC en quête d'un périphérique sérieux sans dépenser plus de 80 euros. À ce tarif, elle devient l'une des propositions les plus solides du marché des souris filaires pour droitiers. La Basilisk V3 s'adresse avant tout aux joueurs qui pratiquent des genres nécessitant de nombreuses touches accessibles rapidement : MMO, MOBA, RPG en ligne.

Mais son ergonomie et la qualité de son capteur en font aussi un choix pertinent pour un usage polyvalent, bureautique compris, à condition d'être droitier. La Razer Basilisk V3 embarque onze boutons entièrement programmables via Razer Synapse, dont une gâchette multifonction positionnée sur le flanc gauche. Elle permet d'exécuter des actions contextuelles comme le push-to-talk, les pings ou les raccourcis de compétences sans quitter la position de la main.

Le capteur optique Focus+ 26 000 DPI offre une réactivité de 0,2 ms grâce aux switchs optiques de deuxième génération, ce qui se traduit par une absence totale de rebond involontaire. La molette HyperScroll inclinable propose deux modes de défilement : libre pour parcourir rapidement de longues pages, ou cranté tactile pour basculer entre armes et compétences avec précision.

Selon le comparatif des meilleures souris gaming publié par la rédaction Clubic, la Basilisk V3 figure parmi les références les plus polyvalentes de sa catégorie, notamment pour les profils MMO et MOBA. À moins de 45 euros, elle devance clairement ses concurrentes filaires en termes de richesse fonctionnelle, là où une Logitech G402 ou une SteelSeries Rival 3 se contentent d'un équipement plus basique.

En revanche, les joueurs qui privilégient la légèreté et l'ambidextrie devront se tourner vers d'autres modèles : la Basilisk V3 pèse 101 g et reste exclusivement conçue pour les droitiers. Les points forts de cette souris incluent un capteur optique Focus+ 26 000 DPI avec soulèvement asymétrique pour un suivi sans faille, une molette HyperScroll inclinable avec deux modes de défilement adaptés à chaque contexte, et des switchs optiques de deuxième génération avec activation à 0,2 ms et endurance jusqu'à 70 millions de clics.

Du côté des points faibles, elle est conçue exclusivement pour les droitiers, pèse 101 g perceptible lors de longues sessions en comparaison des souris ultralégères actuelles, et nécessite une connexion filaire uniquement. De plus, Razer Synapse est obligatoire pour exploiter pleinement la personnalisation, ce qui implique l'installation d'un logiciel tiers. À 42,86 euros, la Razer Basilisk V3 représente une occasion concrète d'accéder à un matériel de qualité supérieure sans compromis majeur sur les performances.

Elle convient particulièrement aux joueurs droitiers pratiquant des genres qui tirent parti des nombreux boutons programmables : MMO, MOBA, RPG, ou même jeux de stratégie en temps réel. La qualité de fabrication, la molette HyperScroll et le capteur Focus+ justifient l'intérêt à ce niveau de prix.

En revanche, si vous êtes gaucher, si vous recherchez avant tout la légèreté, ou si vous jouez principalement à des FPS compétitifs où chaque gramme compte, il existe des alternatives mieux adaptées à votre profil. Pour tous les autres, cette remise de 50 pour cent transforme une souris habituellement perçue comme haut de gamme en un achat accessible et raisonné





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