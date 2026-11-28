Découvrez le Razer Barracuda V2 Pro, casque hybride léger et polyvalent. Autonomie de 70 heures et prix réduit à 219,99 euros pour le gaming nomade.

La marque aux serpents, Razer, dévoile une nouvelle itération majeure de son matériel audio phare avec le casque Razer Barracuda V2 Pro. Cette version 2026 vient enrichir la gamme Barracuda, une ligne conçue pour combler le fossé entre les besoins des joueurs sédentaires et ceux des joueurs nomades. L'objectif affiché est de proposer une solution hybride alliant performance de jeu et écoute mobile, grâce à une combinaison soignée de polyvalence, de réduction de bruit active et d'un design discret.

Évolutions techniques majeures et design soigné

Le Razer Barracuda V2 Pro intègre des changements structurels notables par rapport à son prédécesseur de 2022. Le modèle gagne un microphone perche amovible, connectable via une prise jack sur l'oreillette gauche, permettant une communication optimale pour les jeux compétitifs et les visioconférences. Un autre atout crucial est la capacité de mixer simultanément les sources sonores en 2,4 GHz et en Bluetooth, offrant une flexibilité inégalée pour les utilisateurs multitâches. Le casque adopte désormais un format pliable, facilitant son transport, et dispose d'un logement intégré dans l'oreillette gauche pour ranger le dongle sans fil, une pratique courante sur les souris mais rare sur les casques.

Also read AirPods Pro 3 Cdiscount : Prix Black Friday sous les 210 euros

Construction robuste et confort pour une utilisation prolongée

Avec un poids contenu de seulement 285 grammes, le Razer Barracuda V2 Pro se veut nettement plus léger que la génération précédente, bien que la housse de transport ait disparu. La construction repose entièrement en plastique, offrant un aspect brut mais un assemblage solide capable de résister aux manipulations quotidiennes. L'arceau, recouvert de similicuir, peut être ajusté largement et les oreillettes pivotent à 90 degrés dans un sens inhabituel pour un port confortable autour du cou. Le confort général est réel grâce à la mousse à mémoire de forme, bien que le similicuir puisse retenir la chaleur lors d'une utilisation intensive et que la largeur des oreillettes limite parfois le flux d'air.

Advertisement

Polyvalence audio et maîtrise des contrôles manuels

L'expérience utilisateur est gérée par une série de boutons physiques situés sur les tranches des oreillettes. Côté droit, un bouton personnalisable et un sélecteur de source sonore cohabitent avec l'interrupteur d'alimentation sur la gauche, ce dernier étant flanqué des commandes de volume et du bouton de coupure des microphones. Bien que ces nombreux contrôles nécessitent quelques jours d'adaptation pour être distingues au toucher, ils garantissent une interaction directe et fiable. La liaison sans fil 2,4 GHz, utilisant un port USB Type-C et son adaptateur, a fait preuve de stabilité et de fiabilité lors des tests, sans aucune coupure même à distance.

Stratégie de prix et positionnement sur le marché

Malgré ses évolutions matérielles et logicielles significatives, Razer maintient une stratégie tarifaire agressive. Le Razer Barracuda V2 Pro est proposé au prix conseillé de 219,99 euros lors de sa sortie, contre 289,99 euros pour le modèle original de 2022. Ce recul de prix, combiné à l'autonomie revue à la hausse atteignant 70 heures sans réduction de bruit, positionne le casque comme une offre incontournable. Loin du style aviateur de la gamme BlackShark, le design sobre et sans artifice du Barracuda V2 Pro vise à séduire tant les gamers que les professionnels du bureau ou les usagers des transports en commun.