Les smartphones de marque sont à portée de votre budget avec la vague de soldes déferle actuellement sur le rayon téléphonie mobile.

Raz de marée sur les smartphones de marque à saisir sur Amazon . Le géant américain baisse drastiquement ses prix pour votre plus grand plaisir. C'est le moment de vous équiper à moindre coût ou de faire plaisir à vos proches.

Vous devez changer de smartphone ou votre ado a besoin d'un mobile un peu plus puissant ? Rendez-vous sur Amazon sans tarder. Une vague de soldes déferle actuellement sur le rayon téléphonie mobile et de très bonnes affaires sont en perspective. Les smartphones de marque, neufs ou reconditionnés, sont à portée de votre budget.

Google, Samsung Xiaomi, Motorola et même iPhone sont concernés par la baisse de prix. N'attendez pas trop pour ne pas essuyer la frustration d'un épuisement de stock. Comme toujours avec le géant américain, la livraison est offerte et rapide pour les clients Prime. Voici les 10 meilleures offres du moment à ne pas manquer.

Le Google Pixel 9A est très apprécié pour son appareil photo IA qui produit des clichés époustouflants d'ingéniosité et de détails précis. Il est aussi très résistant et ce qui en fait sa renommée, c'est surtout sa batterie longue durée. Élu choix d'Amazon, il est noté 4,4 sur la plateforme. L'assistant IA Gemini vous accompagne au quotidien pour discuter ou obtenir des informations.

Il est également doté d'une protection spécifique en cas de perte ou vol pour que vos données soient à l'abri des esprits malveillants. Il possède 8 Go de RAM, un CPU Snapdragon puissant et 128 Go de stockage pour une taille de 6,3 pouces. Question rapport qualité-prix, le Xiaomi Poco M7 est quasi imbattable. Ce smartphone possède 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La mémoire RAM peut être étendue jusqu'à 16 Go avec une extension. Derrière son écran immersif full HD+ de 6,9 pouces se cachent un processeur Snapdragon 685 et une batterie de 7000 mAh. Grâce à elle, profitez de jusqu'à 28 h de lecture vidéo, jusqu'à 29 h de lecture et 46 h d'appels. Vous apprécierez également les prouesses de sa double caméra AI de 50 Mpx.

Il est vendu avec une coque, une bague de support, la pin d'éjection pour la SIM et le câble USB-C. Le Samsung Galaxy S24 figure parmi les choix d'Amazon et parmi les meilleurs smartphones de leur génération. Et on comprend pourquoi ! 8 Go de RAM et 256 Go de stockage suffisent pour conserver tous vos fichiers et utiliser votre smartphone, même intensivement. Son écran OLED de 6,2 pouces offre un confort visuel sans pareil.

Les amateurs de photos et vidéos aimeront surtout les triples caméras de 50, 12 et 10 Mpx ainsi que la caméra avant Onyx Black. Profitez des soldes Amazon pour vous l'offrir au meilleur prix. Vous pouvez même le régler en plusieurs fois si besoin. Vous recherchez un smartphone puissant, avec de bonnes caméras pour vos photos, mais à un prix très abordable ?

Foncez sur le Motorola Edge 60 Fusion. Avec sa mémoire de 256 Go, vous pouvez stocker de nombreux fichiers photos ou vidéos. Il est équipé du CPU A-Series. Son écran de 6,67 pouces super HD est idéal pour le jeu ou pour regarder des vidéos ou des films.

Utilisez la reconnaissance faciale pour une meilleure sécurité biométrique. Côté caméras, il dispose de 2 objectifs : 1 caméra arrière de 50 Mpx et 1 avant de 20 Mpx, ainsi que d'un zoom digital de 7 Mpx.

Enfin, sa batterie atteint 10 000 mAh. Comme primo mobile, le Redmi Note 14 est idéal. Compatible 4G, il cache 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage, parfait pour les jeunes qui aiment prendre des photos ou vidéos. Il possède un grand écran AMOLED de 6,67 pouces d'une résolution de 1080 x 2400, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Son CPU MediaTek Helio affiche une vitesse de 2,2 GHz pour jouer sans contrainte. Quant à ses caméras, elles sont en aluminium avec 108 Mpx, puis 2 Mpx pour la profondeur et la caméra macro. À l'avant, 20 Mpx vous permettront de faire vos meilleurs selfies. Si vous rêviez de le tenir entre vos mains, profitez des petits prix Amazon !

Il faut dire que le Samsung Galaxy S25 Ultra a tout d'un grand, à commencer par son écran OLED de 6,9 pouces. Il peut accueillir jusqu'à 2 cartes SIM. Son CPU Snapdragon est rapide comme l'éclair avec 3500 MHz. Et côté mémoire, la RAM atteint 12 Go, avec 256 Go de stockage.

Les caméras vous feront voir le monde sous toutes ses couleurs et profondeurs, notamment grâce à 200 Mpx sur le capteur arrière principal, puis 50 Mpx sur chacun des deux autres. À l'avant, profitez de 10 Mpx pour des selfies réussis. Offrez-vous l'iPhone 16 à prix tout doux pendant les soldes Amazon. Pour rappel, c'est un smartphone boosté à l'IA, qui possède la puce A18 ultra rapide et brillante.

Ce modèle à 128 Go vous permettra de prendre des photos magnifiques avec sa caméra grand-angle. Captez des détails presque invisibles à l'œil nu grâce aux photos macro d'une netteté rarement égalée.

De plus, la commande d'appareil photo est accessible plus facilement avec le bouton spécifique. La batterie est encore plus autonome pour atteindre jusqu'à 22 h de lecture vidéo





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