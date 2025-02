Raymond Farneda, après 32 ans, quitte la présidence du Cercle Rétromobile du Lauragais

Après 32 ans de dévouement au Cercle Rétromobile du Lauragais, Raymond Farneda a annoncé son retrait de la présidence lors de l'assemblée générale du 2 février. Suite à des problèmes de santé, il a décidé de céder sa place au nouveau président, Hernani Craveiro. Le club prépare déjà de nouvelles sorties automobiles et motos pour l'année 2025.

En mars 1992, Raymond Farneda assumait la présidence du Cercle Rétromobile du Lauragais. Après 32 ans d'engagement au service du club, il a annoncé son retrait lors de l'assemblée générale. « Il est temps de laisser la place à un autre », a-t-il précisé. Certes, nul n'est irrémplaçable, mais durant toutes ces années, il a su gagner le respect et l'amitié de tous, laissant derrière lui de précieux souvenirs grâce aux nombreuses sorties organisées par le club.

Le dimanche 2 février, les membres du bureau et les adhérents avaient rendez-vous à la salle des fêtes de Molandier pour participer à l'assemblée générale. Le président a remercié les membres pour leur engagement au fil des années. Il a également expliqué qu'en raison de problèmes de santé, il était temps de céder sa place, mais qu'il ne comptait pas abandonner le club et resterait présent autant que possible. Il a ensuite invité l'assemblée à observer une minute de silence en hommage aux adhérents disparus en 2023. Puis, il a fait une rétrospective des nombreuses sorties de véhicules anciens et de motos qui ont eu lieu en 2024. La trésorière a présenté le bilan financier de 2024. Une fois les rapports moral et financier approuvés, un nouveau bureau a été élu. Le nouveau président, Hernani Craveiro, a présenté aux adhérents le programme des sorties prévues en 2025. 21 avril : sortie voitures à Baulou. 18 mai : sortie motos à Mazères. 22 juin : sortie autos, motos, caisses carrées des années 1920 et voitures des années 1950 à Mazères, avec une visite de la serre de Gérald Lippens à Montaut. 6 juillet : exposition de voitures et motos ainsi que la 1re bourse d'échange autos, motos et mobylettes à Mazères, lors de la Foire Al Pais. 31 août : sortie motos à Molandier. 5 octobre : sortie motos à Molandier. 19 octobre : sortie voitures à Mirepoix. Le nouveau bureau est ainsi composé d'Hernani Craveiro : président, Raymond Farneda : président d'honneur fondateur, Bernard Demur : co-vice-président, Corinne Cilia La Corte : co-vice-présidente, Valérie Calvo Demur : trésorière, Roland Taurines : vice-trésorier, Josette Alvaro : secrétaire, Nicole Senille : vice-secrétaire. L'assemblée s'est clôturée par un repas convivial entre adhérents





