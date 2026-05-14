Raymond Domenech s'insurge contre le documentaire Netflix sur le scandale de Knysna

L'ancien sélectionneur des Bleus dénonce avec virulence le documentaire de Netflix sur la grève de 2010, qualifiant le film de partial et sensationnaliste.

L'ancienne figure emblématique du football français, Raymond Domenech , a exprimé une colère noire suite à la diffusion sur la plateforme Netflix d'un documentaire intitulé Le bus, les Bleus en grève.

Ce film revient sur l'un des épisodes les plus sombres et les plus controversés de l'histoire du sport national : le scandale de Knysna durant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Pour l'ancien sélectionneur, qui a dirigé l'équipe de France entre 2004 et 2010, le résultat final est loin d'être un travail journalistique honnête. Il qualifie l'œuvre de réquisitoire extrêmement violent dirigé contre sa propre personne, dénonçant une partialité qu'il juge nauséabonde.

Selon lui, le documentaire ne cherche pas la vérité mais s'inscrit dans une volonté délibérée de nuire. Le sentiment de trahison ressenti par Raymond Domenech est profond. Il explique dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux qu'il se sent meurtri par la manière dont ses paroles ont été montées et présentées au public. L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais souligne un point crucial : le changement de réalisation en cours de production.

Alors qu'il pensait participer à un processus de réflexion, voire à une forme de thérapie pour mettre les choses à plat et comprendre les erreurs du passé, il a constaté avec effroi que le film avait pris une direction sensationnaliste. Pour lui, l'objectif final n'est plus d'analyser un événement sportif et humain, mais simplement de remuer la merde, selon ses termes, pour attirer l'attention et générer des vues sur la plateforme de streaming.

Pour bien comprendre l'amertume de l'ancien coach, il est nécessaire de se replonger dans le chaos de 2010. À l'époque, l'équipe de France, favorite ou du moins très attendue, s'est effondrée suite à des tensions internes exacerbées. Le point de rupture a été l'exclusion brutale de Nicolas Anelka, après une altercation avec Domenech. Cet événement a déclenché une grève historique des joueurs, qui ont refusé de s'entraîner, plongeant le football français dans une crise sans précédent.

Ce climat de suspicion et de haine mutuelle a marqué durablement les esprits, et le documentaire de Netflix exhume ces vieux démons en mettant en lumière les frictions permanentes au sein du vestiaire. L'un des aspects les plus polémiques du documentaire réside dans la révélation du journal intime de Raymond Domenech. Le sélectionneur avait accepté de partager ses notes personnelles, pensant sans doute qu'elles seraient utilisées pour illustrer la complexité de sa gestion humaine.

Cependant, le film expose sans filtre des critiques acerbes envers ses propres joueurs. On y découvre un Domenech frustré, qualifiant Thierry Henry de lion banal trop centré sur lui-même, ou s'en prenant violemment à Yoann Gourcuff avec des termes très durs. Les critiques ne s'arrêtent pas là, touchant également William Gallas pour son humeur massacrante et Nicolas Anelka, traité de gros con.

Cette mise à nu, aujourd'hui perçue comme une arme retournée contre lui, alimente le sentiment d'avoir été piégé par la production. Cette polémique relance le débat sur la frontière entre le documentaire et le divertissement produit par les géants du streaming. En transformant un traumatisme sportif en produit de consommation rapide, Netflix est accusée par Domenech de privilégier le spectaculaire sur l'éthique.

L'ancien sélectionneur, qui a longtemps été la cible des critiques des supporters et de la presse, voit ici une nouvelle tentative de le transformer en bouc émissaire unique d'un échec collectif. En refusant de valider cette version des faits, il tente de protéger son image et de dénoncer une industrie qui, selon lui, préfère le scandale à la nuance, transformant ainsi un espace de parole en une véritable poubelle haineuse





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