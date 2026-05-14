Raymond Domenech s'estime trahi et meurtri par Netflix

L'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech s'estime 'trahi et meurtri' par le documentaire de Netflix sur le psychodrame vécu par l'équipe de France au Mondial-2010 à Knysna, en Afrique du Sud. Dans un message particulièrement virulent contre les producteurs et auteurs du film, il écrit : 'Seize ans après cela devait être le documentaire de l'explication, de la réflexion et de l'analyse posé. Ce fut un réquisitoire extrêmement violent contre ma personne. Un film totalement à charge et d'une partialité nauséabonde'. Selon la production, Raymond Domenech a donné accès au journal qu'il tenait à l'époque et qui a inspiré un premier livre il y a des années, 'Tout seul'. Que contenaient les notes intimes de l'ancien sélectionneur ? Parmi des propos peu amènes pour certains joueurs, il confiait son désarroi. 'Envie de disparaître loin de tout', 'j'ai parfois des montées de haine envers ces abrutis', écrit-il notamment au moment de la défaite contre le Mexique (0-2).

L'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech s'estime 'trahi et meurtri' par le documentaire de Netflix sur le psychodrame vécu par l'équipe de France au Mondial-2010 à Knysna , en Afrique du Sud.

Dans un message particulièrement virulent contre les producteurs et auteurs du film, il écrit : 'Seize ans après cela devait être le documentaire de l'explication, de la réflexion et de l'analyse posé. Ce fut un réquisitoire extrêmement violent contre ma personne. Un film totalement à charge et d'une partialité nauséabonde'. Selon la production, Raymond Domenech a donné accès au journal qu'il tenait à l'époque et qui a inspiré un premier livre il y a des années, 'Tout seul'.

Que contenaient les notes intimes de l'ancien sélectionneur ? Parmi des propos peu amènes pour certains joueurs, il confiait son désarroi.

'Envie de disparaître loin de tout', 'j'ai parfois des montées de haine envers ces abrutis', écrit-il notamment au moment de la défaite contre le Mexique (0-2)





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raymond Domenech Netflix Documentaire Mondial-2010 Knysna France Journal Intime Notes Intimes Propos Peu Amènes Désarroi Haine Envers Ces Abrutis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Domenech et Evra : des versions irreconciliables du fiasco des Bleus à la Coupe du monde 2010Un documentaire Netflix retrace les événements de la crise qui a déchiré le groupe des Bleus en Afrique du Sud en 2010, avec des témoignages de Domenech, Evra, Gallas et Sagna.

Read more »

Raymond Domenech s'insurge contre le documentaire Netflix sur le scandale de KnysnaL'ancien sélectionneur des Bleus dénonce avec virulence le documentaire de Netflix sur la grève de 2010, qualifiant le film de partial et sensationnaliste.

Read more »

Raymond Domenech accuse Netflix de malhonnêteté après son documentaire sur la grève des BleusRaymond Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus, s'est exprimé sur le documentaire Netflix 'Le Bus : Les Bleus en grève' qui retrace l'affaire de la grève historique de 2010. Il accuse les réalisateurs de malhonnêteté et refuse de s'identifier à ce film.

Read more »

Raymond Domenech, « meurtri » par le film Netflix sur Knysna, évoque « un viol de (s)on âme »Le film s’appelle 'Le Bus : les Bleus en grève'. Mais il aurait pu être intitulé 'Le traître parmi nous' ou 'Des caïds immatures et des gamins apeurés'.Que vous soyez ou non fan de foot, vous aurez reconnu au travers de ces deux citations de

Read more »