Dans une vidéo Inside de la FFF, Rayan Cherki s'exprime sur son parcours, les critiques et la force de la mixité au sein des Bleus. Le joueur de Manchester City se positionne comme un modèle pour la jeunesse et évoque la Coupe du monde 2026 avec ambition.

Dans une vidéo publiée par la Fédération Française de Football , Rayan Cherki a livré un témoignage authentique sur son parcours et sa vision de l'équipe de France.

Le joueur de Manchester City, âgé de 22 ans, est revenu sur les critiques qu'il a souvent subies, étant perçu comme un soliste ou un joueur trop individualiste, voire arrogant. Sous la direction de Pep Guardiola, il a gagné en assurance et se positionne désormais comme une option sérieuse en sortie de banc pour les Bleus, notamment après sa performance remarquée lors du match de préparation contre la Côte d'Ivoire le 4 juin à Nantes, où il a inscrit le seul but français sur une action individuelle.

L'ancien lyonnais a également souligné l'importance de la mixité et de la diversité au sein de la sélection nationale, affirmant que c'est cette pluralité de parcours et d'identités qui constitue la force de la France. Il a déclaré : "Chaque être humain est différent, a son parcours et sa vision des choses. C'est ce qui devrait tous nous unir. Il ne faut pas stigmatiser un individu pour ses choices ou son apparence.

Je peux avoir mal, être triste ou heureux, et j'essaie de faire ressentir ces émotions dans mon football.

" Face aux critiques qui l'ont parfois ciblé, Cherki avoue ne plus en être affecté depuis l'âge de 15 ans, mais il se veut aujourd'hui un modèle pour la jeune génération. Il explique : "Je veux montrer aux enfants qu'on est des êtres humains, qu'on se trompe mais qu'on se relève et on avance. Mon but est qu'on se dise : 'C'est Rayan Cherki, une personnalité publique, c'est un être humain, il aide.

' Peu importe ce qu'on dit sur vous, la vérité finit toujours par éclater. J'ai une manière de jouer pour faire rêver les plus jeunes. Je suis un compétiteur, je veux tout gagner.

" Il a insisté sur son souhait de rassembler et de transmettre un message d'espoir, rappelant qu'il n'a pas eu une vie facile et que la réussite est possible quel que soit son origine, la couleur de peau ou les pensées. Évoquant l'objectif de la Coupe du monde 2026, il a qualifié le titre mondial de "Graal" et a appelé à l'unité : "Il faut qu'on soit tous ensemble, se battre les uns pour les autres.

" Son discours profond, médiatisé par la FFF, met en avant la richesse de la diversité dans le football français et son rôle personnel en tant qu'ambassadeur pour les jeunes issus de tous les horizons. Les propos de Cherki interviennent dans un contexte où l'équipe de France prépare activement la prochaine échéance mondiale, avec des joueurs aux profils variés, à l'image de ce mélange de personnalités que le milieu offensif décrit comme une source de force Collective.

La vidéo Inside, qui dévoile ces moments d'échange, souligne également la capacité du groupe à soudoyer les différences et à faire de la mixité un atout majeur, tant sur le terrain qu'en dehors. Cherki, souvent jugé sur son style de jeu ou son apparence, assume pleinement son identité et en fait un levier pour inspirer, montrant qu'au-delà du football, la mission des sportifs de haut niveau dépasse le simple cadre sportif





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