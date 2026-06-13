Rayan Cherki offre des casques et des écouteurs à l'équipe de France et au staff

L'attaquant de Manchester City Rayan Cherki a offert des casques et des écouteurs à l'équipe de France et au staff pour la Coupe du monde 2026.

L'attaquant de Manchester City Rayan Cherki a offert des casques et des écouteurs à tous ses coéquipiers ainsi qu'au personnel qui accompagne l'équipe de France aux Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026.

Généreux Rayan Cherki. Altruiste sur le terrain, le 2e meilleur passeur de la saison en Premier League avec Manchester City (12 passes décisives loin derrière Bruno Fernandes, 21) est aussi un homme au grand cœur. L'attaquant aux sept sélections a tenu à faire plaisir à tous ceux qui l'accompagnent aux Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026. Mais Rayan Cherki n'a pas pensé uniquement qu'à ses 25 coéquipiers.

'Je vais aussi en offrir au staff, aux gens de la sécu… à tous ceux qui nous aident au quotidien. Sans eux, on ne pourrait pas avoir le confort que l'on a au quotidien. C'est bien de rendre la pareille.

' Et Cherki d'ajouter: 'On va essayer de régaler tout le monde. ' La générosité de Rayan Cherki a touché tout le monde, y compris les membres du staff et les personnes qui travaillent derrière les scènes pour aider l'équipe de France





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