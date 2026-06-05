Rayan Cherki brille contre la Côte d'Ivoire et vise la titularisation en Coupe du monde

Le milieu de Manchester City a inscrit le premier but du match amical contre la Côte d'Ivoire, démontrant créativité et polyvalence. Malgré une défaite 4-5, sa performance a renforcé ses chances de jouer un rôle décisif au Mondial, offrant aux Bleus une option imprévisible aux côtés de Mbappé, Olise et Dembélé.

Rayan Cherki a offert une des rares lueurs d'espoir aux Bleus lors du match amical contre la Côte d'Ivoire, disputé le 4 juin à Nantes.

Loin d'être une simple apparition, le jeune milieu offensif de Manchester City a inscrit le premier but de la rencontre d'une frappe en râteau qui a traversé deux défenseurs avant de tromper Yahia Fofana. Son geste a permis à la France de prendre l'avantage avant la pause, avant de voir le score finalement renversé 4-5. Sur le terrain, Cherki a été le moteur de l'attaque française, touchant 84 ballons et participant à la majorité des échanges.

Il a démontré son talent spectaculaire en enchaînant jongles, centres précis et une passe décisive manquée à la 77ᵉ minute, tout en contribuant aux phases défensives, même si quelques pertes de balle ont entaché sa prestation. En 78 minutes de jeu, il a prouvé qu'il pouvait faire la différence grâce à sa créativité et à son grain de folie, rappelant les qualités qui l'ont propulsé de l'académie lyonnaise aux rangs de la Premier League où il compte déjà quatre buts et douze passes décisives.

Après le match, Cherki a exprimé sa motivation profonde devant les caméras de TF1, déclarant qu'il était prêt à débuter et à donner le meilleur de lui‑même pour la sélection. Malgré son humilité, il a reconnu que la concurrence pour les places en Amérique serait féroce, le sélectionneur Didier Deschamps devant choisir entre des noms comme Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et le jeune trublion.

Le match a néanmoins renforcé la confiance du coach qui a souligné la complémentarité entre Cherki et Olise, deux joueurs capables de permuter leurs postes pour rendre le jeu français moins prévisible. Cherki a aussi loué la cohésion du groupe, affirmant que la complicité avec ses coéquipiers, notamment Michael Olise, était quasi télépathique et qu'ensemble ils pouvaient créer des espaces décisifs. Alors que le Mondial approche à grands pas, les attentes autour de Cherki sont grandes.

S'il ne pourra pas garantir une titularisation, il se positionne comme un joker indispensable capable d'apporter de l'imprévisibilité et de débloquer des situations difficiles. Sa performance contre les Éléphants, même si elle n'a pas suffi à arracher la victoire, montre qu'il possède les armes nécessaires pour devenir un atout majeur de la sélection. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si le jeune Villeurbannais pourra transformer ces moments de brillance en une place de titulaire lors du tournoi.

En attendant, les supporters français attendent avec impatience de le voir évoluer aux côtés de Mbappé et des autres stars, espérant que son grain de folie soit la clé pour faire vibrer le football français sur la scène mondiale





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