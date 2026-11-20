Le PDG de la RATP propose de réduire les amendes pour les passes Navigo non validées et d'étendre le paiement par carte bancaire aux métros et tramways dès 2027 pour simplifier le voyage.

Le patron de la Régie Autonome des Transports Parisiens, Xavier Piechaczyk, a annoncé son intention de revoir à la baisse le montant des sanctions financières infligées aux usagers détenant un abonnement Navigo mais omettant de le valider correctement. Cette annonce intervient dans un contexte où de nombreux voyageurs dénoncent régulièrement la complexité persistante du système de billetterie francilien. L'objectif affiché par la direction de l'entreprise publique est de distinguer clairement les erreurs involontaires des comportements frauduleux intentionnels.

Révision de la sanction pour les abonnés Navigo

Xavier Piechaczyk a précisé que l'amende de 70 euros ne serait pas supprimée, car la validation reste une obligation impérative pour garantir l'intégrité du système de transport. Cependant, la direction entend introduire une nuance fondamentale entre un abonné qui a payé son forfait mensuel et ne valide pas par oubli, et une personne voyageant sans titre. Cette distinction vise à humaniser l'application des règles et à réduire les contentieux auprès des usagers de bonne foi qui se trouvent souvent verbalisés à tort.

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Le cas concret de Bruno, un usager de 56 ans, illustre bien cette difficulté courante. Ce voyageur a reçu une amende de 35 euros alors que son abonnement Navigo était parfaitement à jour. Cette situation soulève la question légitime de la proportionnalité des sanctions lorsque l'usager est en règle financière mais commet une erreur de manipulation. La direction reconnaît que ces erreurs de validation sont fréquemment liées à une méconnaissance des règles techniques plutôt qu'à une volonté de fraude.

Complexité du système et erreurs de validation

L'un des principaux motifs de confusion pour les usagers réside dans l'application différente des tickets selon le mode de transport. Avant le 1er janvier 2025, il était possible d'effectuer des correspondances entre le métro et le bus en utilisant un seul et même ticket après validation. Cette souplesse a changé, créant une rupture dans les habitudes des franciliens qui pensaient pouvoir utiliser leurs tickets de métro dans les bus ou les tramways. Xavier Piechaczyk admet que la direction rencontre régulièrement des voyageurs de bonne foi victimes de cette incompréhension technique.

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Cette complexité inhérente au système pousse la direction à rechercher activement des solutions structurelles pour fluidifier les flux et diminuer le stress des usagers. Simplifier les règles de billetterie n'est pas seulement une question de confort, mais aussi un levier stratégique pour attirer de nouveaux voyageurs et favoriser le report modal vers les transports collectifs. En réduisant les barrières à l'entrée et les risques d'amende involontaire, la RATP espère renforcer l'attractivité de son réseau face à la concurrence d'autres modes de transport.

Extension du paiement par carte bancaire en 2027

Pour pallier ces difficultés, l'entreprise publique soutient fermement le déploiement du paiement par carte bancaire directe, également connu sous le terme d'open payment. Cette solution, déjà opérationnelle dans les bus depuis le 1er janvier 2026, a enregistré plus de 2 millions de voyages validés avec succès. Xavier Piechaczyk salue cette initiative et s'associe à la vision portée précédemment par Jean Castex pour généraliser cette pratique sur l'ensemble du réseau. Cette technologie permettrait d'éliminer les portiques de validation traditionnels pour certains moyens de paiement, réduisant ainsi les points de friction.

Le calendrier de déploiement pour cette innovation dans les stations de métro et de tramway est désormais précis. Les travaux et l'installation des équipements nécessaires sont prévus à partir de 2027. Cette première phase ciblera spécifiquement les lignes 1, 4 et 14 du métro parisien, ainsi que les lignes de tramway T3a et T3b. Ces axes seront choisis pour leur fort trafic et leur capacité à démontrer l'efficacité de ce nouveau système avant une éventuelle généralisation ultérieure à tout le réseau francilien.