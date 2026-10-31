Ratp: Après Foot, la nouvelle grille des chroniqueurs et des horaires 2024

Découvrez la nouvelle programmation d'Après Foot sur RTL avec Nicolas Jamain, la Génération After et les invités stars comme Emmanuel Petit pour la saison en cours.

La rentrée sportive sur la radio RTL est marquée par un renouvellement notable de l'équipe animatrice et des horaires d'After Foot. Cette saison, l'émission emblématique du football français adapte son format pour offrir une expérience plus diversifiée aux auditeurs, en intégrant de nouvelles voix et des créneaux horaires révisés. Les changements concernent particulièrement les week-ends et les soirs de matches importants, avec l'arrivée de Jérome Sillon aux commandes.

La génération après dirige le début d'émission

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain conserve ses fonctions de maître de cérémonie pour l'émission Génération After. Ce programme est diffusé de vingt heures à vingt-deux heures. Il est composé de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces jeunes talents apportent une énergie fraîche et une perspective moderne au débat footballistique.

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Cette tranche horaire permet d'aborder l'actualité chaude avec vivacité avant d'entrer dans le vif du sujet. Les débats sont passionnés, les décryptages pointus et les invités viennent enrichir la réflexion. L'objectif est de capter l'attention des plus jeunes générations tout en maintenant la rigueur journalistique qui fait la renommée de la station.

Après Live et les stars pour les soirs de match

Les soirs de match, l'After Live s'installe de vingt heures à vingt-trois heures. Ce format élargi est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette rotation permet de varier les styles et d'apporter une dynamique différente à chaque intervention. Les auditeurs peuvent ainsi suivre les actualités en temps réel pendant les rencontres.

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Les soirs de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence de grands noms du football. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le plateau. Leur expertise technique et leur vision du jeu apportent une crédibilité supplémentaire aux analyses. Cette dimension star attire un public plus large que le seul cercle des passionnés de radio.

Jérome Sillon aux commandes du week-end

Cette saison, un changement majeur intervient pour les week-ends. Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Il succède ainsi à une longue tradition d'animation du week-end par des figures historiques de l'After. Cette nomination marque une nouvelle ère pour le programme, qui cherche à s'adapter aux nouveaux modes de consommation médiatique.

Cette décision reflète la volonté de renouveler les générations tout en préservant l'âme de l'émission. Jérome Sillon apporte son expérience et sa connaissance approfondie du sujet. Il doit notamment gérer la couverture des matches du week-end et les analyses post-sportives dans un format qui doit rester percutant.

Le noyau historique de l'After Foot

En deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Cette tranche est animée du dimanche au jeudi par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Ces vétérans assurent la continuité et la profondeur analytique du programme. Leur expérience est inestimable pour contextualiser les événements sportifs.

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Après Foot se définit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette phrase résume bien l'approche du programme qui cherche à être authentique et direct. Les auditeurs y trouvent un espace de liberté où les critiques sont formulées sans détour. Cette réputation d'honnêteté radicale est le socle de son succès auprès des millions d'auditeurs quotidiens.

Les changements de cette saison s'inscrivent dans une logique de renouvellement générationnel. L'arrivée de nouveaux animateurs comme Jérome Sillon et les membres de la Génération After montre que l'émission regarde vers l'avenir. Cependant, la présence des figures historiques garantit la pérennité de la marque. Cette dualité est au cœur de l'identité du programme.

La structure horaire a été pensée pour maximiser l'audience à chaque moment de la soirée. Le début fort avec la Génération After attire un public jeune. Le milieu de soirée avec les experts sportifs capte les passionnés de compétitions internationales. La fin de soirée avec le noyau dur assure une fidélisation forte. Chaque étape a son public cible et son approche spécifique.

L'impact de ces nouveaux arrangements sur l'audience restera à évaluer dans les semaines à venir. Les habitués doivent s'adapter aux nouvelles rotations et aux nouvelles têtes. Mais l'essence du débat footballistique français reste intacte. La radio continue d'être un espace de discussion privilégié pour tous les fans de sport. L'After Foot demeure une référence incontournable du paysage radiophonique national.