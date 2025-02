Ratissage sans succès dans le bois des Templiers après la découverte du corps de Louise

Une opération de ratissage importante a été menée dans le bois des Templiers, où le corps de Louise, 11 ans, a été retrouvé poignardé. L'arme du crime n'a pas été retrouvée malgré la mobilisation de plus de 120 fonctionnaires de police. Deux personnes placées en garde à vue ont été relâchées sans poursuites.

Après la découverte du corps sans vie de Louise dans le bois des Templiers, en Essonne , un ratissage important a été réalisé ce dimanche 9 février. Malheureusement, malgré les nombreuses équipes de police déployées sur place, l'arme du crime n'a pas été retrouvée, indique une source proche de l' enquête à BFMTV, confirmant les informations du Parisien. Aucun ratissage n'est prévu pour ce lundi pour l'instant. La jeune fille de 11 ans a été retrouvée morte, victime d'un poignard.

L'autopsie a révélé la présence de « très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans des zones vitales », comme l'a confirmé le parquet d'Évry dans un communiqué samedi soir. Les enquêteurs espéraient trouver l'arme du crime durant ce ratissage, mais à défaut, obtenir un moindre indice. Plus de 120 fonctionnaires de la police nationale ont été mobilisés pour cette opération. Quatre chevaux, une dizaine de véhicules de police et un camion CRS ont également été réquisitionnés pour couvrir les trois hectares de forêt, selon les informations de BFMTV. Un drone a également été utilisé dans les recherches. Louise avait disparu à la sortie de son collège à 15 heures et des recherches avaient commencé pendant la nuit. « À 2h30 du matin, on retrouvait cette jeune fille morte dans un bois », a raconté le procureur. Le meurtre de la jeune fille a provoqué l'effroi dans la commune d'Épinay-sur-Orge. Samedi, deux personnes ont été placées en garde à vue mais ont finalement été relâchées dans la soirée. Selon des sources concordantes à BFMTV, aucun élément n'a été retenu contre eux et ils sont repartis libres, sans poursuite. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. « À ce stade, aucun élément ne permet d'affirmer que des violences sexuelles ont été commises », a par ailleurs précisé le parquet d'Évry. Une cellule d'écoute a été mise en place en début d'après-midi ce samedi à la mairie d'Épinay-sur-Orge afin d'aider les habitants à faire face à cette tragédie





Meurtre Louise Épinay-Sur-Orge Essonne Enquête

Mort de Louise: Une deuxième battue dans le bois des TempliersUne deuxième battue est organisée ce dimanche 9 février dans le bois des Templiers à Longjumeau par les enquêteurs à la recherche de l'arme du crime. Plus de 120 fonctionnaires de la police nationale seront mobilisés pour quadriller massivement le secteur.

Mort de Louise : une deuxième battue organisée dans le bois des TempliersUne deuxième battue est organisée ce dimanche 9 février dans le bois des Templiers, en Essonne, par les enquêteurs pour retrouver l'arme du crime après le meurtre de la jeune Louise, 11 ans. Plus de 120 fonctionnaires de la police nationale seront mobilisés dans le secteur massivement quadrillé à Longjumeau, où le corps de la préadolescente a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi 8 février.

Mort Suspecte de Louise, 11 Ans, dans le Bois des TempliersUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans le bois des Templiers après avoir disparu près de son collège. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. Deux personnes, un couple, ont été placées en garde à vue.

Le Bois des Templiers passé au peigne fin après la mort d'une collégienneUn important dispositif de police a été déployé dimanche 9 février pour procéder à une fouille minutieuse du bois des Templiers à Epinay-sur-Orge, suite à la découverte du corps de Louise, une collégienne de 11 ans, décédée dans la nuit de vendredi à samedi.

