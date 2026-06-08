Rassemblements pour Lyhanna : des dizaines de villes mobilisées en France ce lundi

Des rassemblements sont prévus dans toute la France, notamment en Occitanie, pour rendre hommage à Lyhanna et exiger une meilleure protection des enfants contre les violences.

Des rassemblements en mémoire de Lyhanna sont organisés dans des dizaines de villes en France ce lundi 8 juin 2026, à l'appel de collectifs citoyens et d'associations de protection de l'enfance.

En Occitanie, plusieurs rassemblements sont prévus devant les tribunaux, le plus souvent à 19 heures, pour rendre hommage à la fillette de 11 ans retrouvée sans vie à Fleurance et pour exiger une meilleure protection des enfants victimes de violences. Les organisateurs, parmi lesquels le Collectif Enfantiste, Les petits Invincibles, NousToutes, Osez le féminisme, Femen, le Planning Familial, le Collectif féroce, Femmes solidaires, Les yeux grands ouverts, 160 000 enfants, Face à l'Inceste, et bien d'autres, appellent à une mobilisation massive pour que le drame de Lyhanna ne reste pas un cas isolé.

L'émotion est vive depuis la découverte du corps de la jeune fille, et la colère monte face à ce que beaucoup considèrent comme des défaillances du système de protection de l'enfance. Les manifestants réclament notamment l'adoption d'une loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, une demande portée par une pétition qui avait déjà recueilli des centaines de milliers de signatures lundi à la mi-journée.

Les associations dénoncent un manque de moyens et de coordination entre les services sociaux, la justice et la police, et demandent des mesures concrètes comme le renforcement des contrôles judiciaires, la formation des professionnels et l'augmentation des places d'hébergement d'urgence pour les enfants en danger. En Occitanie, les rassemblements sont programmés à Toulouse, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Albi, Carcassonne, Pau, et dans plusieurs autres villes.

À Toulouse, le rendez-vous est fixé place du Capitole, tandis qu'à Montpellier, les manifestants se réuniront devant la préfecture. Les organisateurs espèrent une forte participation pour montrer que la société ne tolère plus les violences faites aux enfants. Des marches blanches sont également prévues dans les jours suivants, avec des témoignages et des prises de parole.

Le cas de Lyhanna a mis en lumière les failles du système, et les citoyens entendent bien obtenir des changements profonds pour que plus jamais un enfant ne soit victime de tels actes sans que la justice ne soit en mesure de le protéger





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