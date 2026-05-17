Rassemblement National (RN) durcit le ton en réclamant une diplomatie de la fermeté contre l'Algérie

Le porte-parole du RN Laurent Jacobelli a demandé un changement de stratégie venant du RN pour la relation avec l'Algérie, où doit se rendre ce lundi le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Il estime que la politique actuelle ne fonctionne pas et demande plus de fermeté et moins de courbette.

Le RN durcit le ton face à l' Algérie : ARRÊTZONS LA DIPLOMATIE DE LA COURBETTE, EFFORÇONS LA DIPLOMATIE DE LA FERMETÉ" Rien n'a été fait.

ARRÊTZONS LA DIPLOMATIE DE LA COURBETTE, EFFORÇONS LA DIPLOMATIE DE LA FERMETÉ", a affirmé le député et porte-parole du RN Laurent Jacobelli dans l’émission Questions politiques de France Inter, FranceInfo et Le Monde.

" Le Rassemblement national a réclamé ce dimanche 17 mai une diplomatie de la "fermeté" et non de la "courbette" vis-à-vis de l'Algérie, où doit se rendre lundi le ministre de la Justice Gérald Darmanin, après plusieurs autres visites ministérielles visant un rapprochement entre les deux pays.





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