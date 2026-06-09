Rassemblement devant le tribunal de Cherbourg pour rendre hommage à Lyhanna, retrouvée sans vie

Un rassemblement organisé ce lundi 8 juin 2026 devant le tribunal de Cherbourg (Manche) pour rendre hommage à Lyhanna, 11 ans, retrouvée sans vie dans le Gers le jeudi 4 juin. Près de 400 personnes se sont réunies devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour exprimer leur solidarité et leur colère contre les violences sexuelles contre les enfants.
Un rassemblement était organisé ce lundi 8 juin 2026 devant le tribunal de Cherbourg (Manche), à l’instar de dizaines d'autres villes en France. Près de 400 personnes se sont réunies ce lundi 8 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Cherbourg -en-Cotentin (Manche) pour rendre hommage à Lyhanna, 11 ans, retrouvée sans vie dans le Gers le jeudi 4 juin.
Jérôme Barella, le père de l’une de ses camarades, a depuis été arrêté. Dans la foule, des pancartes indiquent : « Lyhanna, Lola, Maëlys… Combien de prénoms faudra-t-il ajouter ? », « Le doute bénéficie à l’agresseur », « Protégez nos enfants, il faut que ça cesse !
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