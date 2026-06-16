Rassemblement contre la réduction des horaires du guichet à la gare de Viviez-Decazeville

Les élus locaux et les syndicats s'opposent à la réduction des horaires du guichet de la gare de Viviez-Decazeville, jugée inadaptée aux usages réels des consommateurs.

Face à la volonté de la SNCF de réduire les horaires d'accès au guichet, un rassemblement aura lieu demain à 17 h 30 devant la gare de Viviez.

Un projet est sur les rails du côté de la SNCF pour la gare de Viviez-Decazeville : la réduction des heures d'accès au guichet de ladite gare. Jusqu'à présent, l'accès au guichet de la gare de Viviez-Decazeville était ouvert au public, du lundi au vendredi de 9 heures à 11 h 40 et de 12 h 40 à 16 heures.

Depuis le 1er juin 2026, la direction Occitanie de la SNCF a réduit la voilure : le guichet de la gare est toujours accessible du lundi au vendredi, mais désormais de 9 heures à 12 h 30. Les élus locaux et les syndicats ne l'entendent pas du tout de cette oreille-là, notamment Gilles Tillet, délégué syndical CGT ferroviaire basé à Capdenac-Gare : "Ça ne se mesure pas seulement sur une opération comptable, il y a tout l'accompagnement des usagers à prendre en compte.

Les plus anciens perdront beaucoup avec cette réduction d'heures du guichet.

" Cela engendrera même des situations quelque peu ubuesques : "L'agent sera physiquement présent dans la gare pour assurer son activité de gestion des trains sur la ligne, mais, par exemple, ne pourra pas répondre aux questions des citoyens l'après-midi puisque le rideau de l'accueil est baissé", souligne le syndicaliste. Il oublie où il a garé sa voiture avec sa femme à bord : elle est retrouvée vivante deux jours plus tard dans l'habitacle Pour l'organisme public, cela répond à "une adaptation aux usages réels des consommateurs.

À la gare de Viviez-Decazeville, 92 % des achats se font en autonomie, que cela soit par l'application, la borne ou internet. Les horaires de vente aux guichets de Viviez-Decazeville s'adaptent donc aux usages réels des voyageurs et nous nous sommes aperçus également qu'aucun billet n'était vendu pendant 60 % d'ouverture du guichet.

" La direction de la SNCF tient à rappeler "qu'un agent sera toujours présent pendant les heures d'ouverture de la gare et qu'en aucun cas il ne perd sa mission de conseil aux usagers. Si une personne rencontre des difficultés, l'agent sera toujours présent pour la conseiller et la guider pour répondre à ses questions et la diriger vers l'application ou le numéro unique gratuit pour prendre sa réservation de billet.

" La présidente de la Région alertée Dans un courrier, la mairie de Viviez, par la plume de son maire Philippe Fouquenet et celle du 1er adjoint Pascal Mazet, a alerté Carole Delga, la présidente de la Région, de la situation actuelle en gare de Viviez-Decazeville. La mairie s'oppose tout d'abord catégoriquement à la réduction des horaires et met en avant "le rôle essentiel de la gare de Viviez pour de nombreux habitants du territoire : les personnes âgées, les personnes éloignées du numérique... de bénéficier d'un accueil humain et d'un accompagnement indispensable.

" Elle estime surtout "qu'un service public de proximité ne peut être apprécié uniquement sous l'angle de la rentabilité. " Un nouveau pôle industriel voit le jour avec la reconversion du site de l'ex-SAM à Viviez en Aveyron De son côté, Laurent Alexandre, député LFI de l'Aveyron, estime que la situation "n'est pas loin d'un déni de service public", avec la réduction des horaires du guichet de la gare.

"Je suis attaché à la présence de l'agent en gare et je serais même favorable à augmenter sa présence en gare, pour conseiller davantage et renseigner sur les correspondances, par exemple. En prenant ce genre de décisions, cela exclut automatiquement certaines personnes ayant des difficultés avec le numérique", pointe du doigt Laurent Alexandre.

"Il n'y a pas que le TGV à la SNCF", souligne le député. Une façon de rappeler l'importance des gares des lignes TER, situées dans des zones rurales. Cela permet de "mettre en connexion les plus petites villes", ajoute-t-il. Ces villes rurales sont essentielles au maillage territorial, où le service public ferroviaire doit demeurer pour faciliter les déplacements et apporter une réponse face au contexte actuel et notamment aux prix des carburants.

Pour rappel, le syndicat CGT ferroviaire de Capdenac-Gare appelle les élus, les salariés et les habitants à un rassemblement contre la réduction des horaires du guichet, demain mercredi 17 juin à 17 h 30 devant la gare de Viviez-Decazeville





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