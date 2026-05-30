Rassemblement contre l'empire médiatique de Vincent Bolloré à Paris

Des manifestants, dont Jean-Luc Mélenchon et Adèle Haenel, se sont mobilisés près de l'Olympia pour dénoncer la mainmise du milliardaire sur les médias, la culture et l'édition, accusé de menacer la liberté de penser.

Le samedi 30 mai, plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles figurait le leader politique Jean-Luc Mélenchon et la comédienne Adèle Haenel, se sont rassemblées près de l'Olympia à Paris.

Cette mobilisation, initiée par la CGT Spectacles, visait à dénoncer l'influence croissante et la mainmise présumée du milliardaire Vincent Bolloré sur les médias, la culture et l'édition en France. Les manifestants, majoritairement issus du secteur culturel, se sont retrouvés sur la place Henri-Salvador, brandissant des banderoles critiquant une entreprise de contrôle de la fabrique de l'opinion publique.

Vincent Bolloré, à travers ses participations dans le groupe Canal+ (qui détient CNews), la radio Europe 1, la presse (JDD, Prisma) et l'édition (Hachette, Fayard, Grasset), est accusé par les protestataires de créer un monopole idéologique qui met en danger la liberté de penser. Cetteinquiétude s'est récemment manifestée lors du Festival de Cannes où une tribune anti-Bolloré a provoqué la colère de la direction de Canal+, Maxime Saada menaçant de ne plus financer les films des signataires.

Par ailleurs, en avril, des écrivains ont quitté les éditions Grasset après le limogeage de son PDG Olivier Nora, décision imputée à l'influence de Bolloré. Les médias contrôlés par son empire, notamment CNews, Europe 1 et le JDD, sont régulièrement pointés du doigt par la gauche pour une ligne éditoriale accusée de promouvoir des idées d'extrême droite, notamment sur les questions d'insécurité et d'immigration, ce que ces médias contestent.

Ce rassemblement s'inscrit dans un contexte de campagne présidentielle où les questions de concentration des médias et d'indépendance de la presse deviennent des sujets de débat majeur, plusieurs candidats ayant pris position sur le sujet. La chaleur estivale n'a pas entamé la détermination des participants, qui entendent poursuivre la lutte contre ce qu'ils perçoivent comme une menace pour la diversité des voix dans l'espace public français.

L'événement s'est déroulé dans une ambiance à la fois festive et combat, avec des interventions artistiques et politiques rappelant le rôle essentiel de la culture dans la démocratie. Cette mobilisation s'ajoute à d'autres signes de résistance au sein du monde culturel, inquiet des pressions économiques et des interventions potentielles de la part des actionnaires sur les contenus.

Les organisateurs ont appelé à d'autres rassemblements et à une vigilance collective face à la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Le cas de Bolloré est devenu emblématique des débats sur l'indépendance des médias en France, ravivant des inquiétudes historiques quant à la captation de l'information par des intérêts privés.

Cette manifestation, bien que modeste en nombre, a réussi à attirer l'attention des médias nationaux et à mettre sur le devant de la scène un sujet souvent considéré comme technique mais crucial pour la vitalité démocratique. Les prises de parole ont souligné l'interconnexion entre tous les secteurs concernés : télévision, radio, presse écrite, cinéma et édition, formant ensemble un écosystème de l'influence. Les manifestants exhortent les pouvoirs publics à légiférer pour limiter les concentrations et garantir l'indépendance des rédactions.

Cette mobilisation intervient alors que la France se prépare à des élections présidentielles où les questions de liberté de la presse et de pluralisme devraient occuper une place importante dans les programmes. La CGT Spectacles, à l'origine de l'appel, entend faire de ce combat une priorité dans ses actions à venir





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